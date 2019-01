Challenger Burnie: LIVE i risultati con il dettagliato del Secondo Turno. Out Alessandro Bega (VIDEO)

Challenger Burnie CH | Cemento | $54.160 – 2° Turno Md

Centre Court – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Maverick Banes vs [2] Lloyd Harris



CH Burnie Maverick Banes Maverick Banes 6 7 Lloyd Harris [2] Lloyd Harris [2] 4 5 Vincitore: M. BANES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Banes 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 L. Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 M. Banes 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 L. Harris 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Banes 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 L. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Banes 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 L. Harris 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Banes 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 L. Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 M. Banes 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Harris 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Banes 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 6-4 L. Harris 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 4-4 → 5-4 M. Banes 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Harris 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 M. Banes 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Harris 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Banes 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 L. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Banes 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Harris 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. [1] Mirza Basic vs [WC] Luke Saville (non prima ore: 02:00)



CH Burnie Mirza Basic [1] Mirza Basic [1] 3 7 6 Luke Saville Luke Saville 6 5 3 Vincitore: M. BASIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Saville 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 M. Basic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Saville 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 4-2 → 4-3 M. Basic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 L. Saville 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Basic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 L. Saville 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. Basic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 L. Saville 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Basic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 L. Saville 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-5 → 6-5 M. Basic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 L. Saville 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Basic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Basic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 L. Saville 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A df df 2-2 → 3-2 M. Basic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Saville 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Basic 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 L. Saville 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Basic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 L. Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 M. Basic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 L. Saville 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 2-3 → 3-3 M. Basic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 L. Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 M. Basic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 L. Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 0-2 M. Basic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [15] Guilherme Clezar vs [Q] Jeremy Beale



CH Burnie Guilherme Clezar [15] Guilherme Clezar [15] 2 4 Jeremy Beale Jeremy Beale 6 6 Vincitore: J. BEALE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Beale 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 J. Beale 15-0 15-15 40-15 3-4 → 3-5 G. Clezar 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 3-4 J. Beale 15-0 15-15 30-15 30-30 ace 2-3 → 2-4 G. Clezar 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Beale 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 J. Beale 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 G. Clezar 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Beale 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 2-5 → 2-6 G. Clezar 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 J. Beale 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 G. Clezar 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 J. Beale 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 G. Clezar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Beale 0-15 15-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

4. [WC] Maverick Banes / Harry Bourchier vs [WC] Jacob Grills / Aleksandar Vukic (non prima ore: 06:00)



CH Burnie Maverick Banes / Harry Bourchier Maverick Banes / Harry Bourchier 6 6 10 Jacob Grills / Aleksandar Vukic Jacob Grills / Aleksandar Vukic 1 7 5 Vincitori: BANES / BOURCHIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 M. Banes / Bourchier 1-0 J. Grills / Vukic 0-1 1-1 1-2 2-2 2-3 2-4 3-4 3-5 3-6 4-6 4-7 4-8 4-9 5-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 M. Banes / Bourchier 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Grills / Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 M. Banes / Bourchier 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-5 → 5-5 J. Grills / Vukic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Banes / Bourchier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. Grills / Vukic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 M. Banes / Bourchier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Grills / Vukic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 M. Banes / Bourchier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 J. Grills / Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Banes / Bourchier 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Grills / Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Banes / Bourchier 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-1 → 6-1 J. Grills / Vukic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-1 → 5-1 M. Banes / Bourchier 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Grills / Vukic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 M. Banes / Bourchier 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Grills / Vukic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 M. Banes / Bourchier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

5. [WC] Christopher O’Connell vs [12] Go Soeda (non prima ore: 07:30)



CH Burnie Christopher O'Connell Christopher O'Connell 4 2 Go Soeda [12] Go Soeda [12] 6 6 Vincitore: G. SOEDA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 C. O'Connell 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 1-5 → 2-5 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 G. Soeda 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 G. Soeda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 4-4 → 4-5 G. Soeda 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-4 → 4-4 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 G. Soeda 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 G. Soeda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 C. O'Connell 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Court 5 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [ITF] Alexander Zhurbin vs [9] Stephane Robert



CH Burnie Alexander Zhurbin Alexander Zhurbin 2 6 3 Stephane Robert [9] Stephane Robert [9] 6 4 6 Vincitore: S. ROBERT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Robert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Zhurbin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 S. Robert 4-3 S. Robert 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Zhurbin 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 S. Robert 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 2-2 → 3-2 A. Zhurbin 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Robert 15-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Zhurbin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 S. Robert 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Zhurbin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 S. Robert 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. Zhurbin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-4 → 4-4 S. Robert 15-0 15-15 30-15 3-3 → 3-4 A. Zhurbin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Robert 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 A. Zhurbin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Robert 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Zhurbin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Robert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Zhurbin 15-15 15-30 30-40 2-5 → 2-6 S. Robert 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 A. Zhurbin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 S. Robert 15-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Zhurbin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 S. Robert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 1-1 → 1-2 A. Zhurbin 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 S. Robert 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 1-0

2. [5] Kamil Majchrzak vs Dudi Sela



CH Burnie Kamil Majchrzak [5] Kamil Majchrzak [5] 6 4 6 Dudi Sela Dudi Sela 3 6 1 Vincitore: K. MAJCHRZAK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 6-1 D. Sela 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 D. Sela 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Sela 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Sela 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 D. Sela 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 D. Sela 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 2-4 K. Majchrzak 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 D. Sela 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Majchrzak 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 D. Sela 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Sela 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 D. Sela 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 D. Sela 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 K. Majchrzak 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 D. Sela 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 D. Sela 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

3. [7] Hiroki Moriya vs Zhe Li



CH Burnie Hiroki Moriya [7] Hiroki Moriya [7] 3 4 Zhe Li Zhe Li 6 6 Vincitore: Z. LI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Z. Li 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 H. Moriya 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Z. Li 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 H. Moriya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Z. Li 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 H. Moriya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 Z. Li 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 H. Moriya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Z. Li 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Moriya 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Z. Li 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-5 → 3-6 H. Moriya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Z. Li 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 H. Moriya 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Z. Li 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 H. Moriya 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-2 → 1-3 Z. Li 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Z. Li 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [3] Ariel Behar / Enrique Lopez Perez vs [ITF] Steven Diez / Alexander Zhurbin (non prima ore: 04:30)



CH Burnie Ariel Behar / Enrique Lopez Perez [3] Ariel Behar / Enrique Lopez Perez [3] 6 6 Steven Diez / Alexander Zhurbin Steven Diez / Alexander Zhurbin 3 3 Vincitori: BEHAR / LOPEZ PEREZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Behar / Lopez Perez 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 S. Diez / Zhurbin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Behar / Lopez Perez 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Diez / Zhurbin 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 4-1 → 4-2 A. Behar / Lopez Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 S. Diez / Zhurbin 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Behar / Lopez Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Diez / Zhurbin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Behar / Lopez Perez 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Diez / Zhurbin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 A. Behar / Lopez Perez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Diez / Zhurbin 15-0 ace 30-0 4-2 → 4-3 A. Behar / Lopez Perez 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 S. Diez / Zhurbin 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. Behar / Lopez Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 S. Diez / Zhurbin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Behar / Lopez Perez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Diez / Zhurbin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

5. [1] Max Purcell / Luke Saville vs Marc Polmans / Matt Reid



CH Burnie Max Purcell / Luke Saville [1] Max Purcell / Luke Saville [1] 7 6 Marc Polmans / Matt Reid Marc Polmans / Matt Reid 5 4 Vincitori: PURCELL / SAVILLE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Purcell / Saville 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 M. Polmans / Reid 0-15 df 0-30 0-40 df 4-4 → 5-4 M. Purcell / Saville 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 M. Polmans / Reid 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 M. Purcell / Saville 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Polmans / Reid 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Purcell / Saville 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 M. Polmans / Reid 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 M. Purcell / Saville 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Polmans / Reid 0-15 15-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Purcell / Saville 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 M. Polmans / Reid 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 M. Purcell / Saville 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 M. Polmans / Reid 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 M. Purcell / Saville 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 M. Polmans / Reid 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 M. Purcell / Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 M. Polmans / Reid 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-1 → 3-2 M. Purcell / Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Polmans / Reid 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Purcell / Saville 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Polmans / Reid 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 4 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Alessandro Bega vs [16] Jay Clarke



CH Burnie Alessandro Bega Alessandro Bega 1 4 Jay Clarke [16] Jay Clarke [16] 6 6 Vincitore: J. CLARKE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Clarke 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 A. Bega 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 J. Clarke 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Bega 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 J. Clarke 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Bega 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-2 → 2-2 A. Bega 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Clarke 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Bega 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 A. Bega 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 J. Clarke 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Bega 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Bega 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [ITF] John Paul Fruttero / David Perez Sanz vs [4] Sanchai Ratiwatana / Sonchat Ratiwatana (non prima ore: 02:00)



CH Burnie John Paul Fruttero / David Perez Sanz John Paul Fruttero / David Perez Sanz 7 7 Sanchai Ratiwatana / Sonchat Ratiwatana [4] Sanchai Ratiwatana / Sonchat Ratiwatana [4] 5 6 Vincitori: FRUTTERO / PEREZ SANZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 S. Ratiwatana / Ratiwatana 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 S. Ratiwatana / Ratiwatana 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Ratiwatana / Ratiwatana 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 S. Ratiwatana / Ratiwatana 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 S. Ratiwatana / Ratiwatana 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Ratiwatana / Ratiwatana 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Ratiwatana / Ratiwatana 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 5-5 → 6-5 S. Ratiwatana / Ratiwatana 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 S. Ratiwatana / Ratiwatana 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-2 → 4-3 S. Ratiwatana / Ratiwatana 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 S. Ratiwatana / Ratiwatana 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 3-0 → 3-1 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 S. Ratiwatana / Ratiwatana 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 40-40 0-0 → 1-0

3. Tomislav Draganja / Tsung-Hua Yang vs Lloyd Harris / Dudi Sela (non prima ore: 05:00)