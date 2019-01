Challenger Cleveland, Launceston e Quimper: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

Settimana (28 Gennaio – 03 Febbraio 2019)

CLEVELAND , OH. USA (IH) / 90 ($)

LAUNCESTON , Australia (H) / 80 ($)

QUIMPER , France (IH) € / 80 (€)

Cleveland, USA Challenger Tour 90

Date: 1/28/2018 Original Cut Off: 291 (ATP) / 36 (ITF) Ranking Date: 1/7/2019

85 Tomic, Bernard (AUS)

118 Polansky, Peter (CAN)

120 Jung, Jason (TPE)

126 Kecmanovic, Miomir (SRB)

161 Koepfer, Dominik (GER)

167 Smyczek, Tim (USA)

171 Eubanks, Christopher (USA)

172 King, Darian (BAR)

181 Quiroz, Roberto (ECU)

192 Watanuki, Yosuke (JPN)

195 Paul, Tommy (USA)

197 Schnur, Brayden (CAN)

221 Arevalo, Marcelo (ESA)

224 Brown, Dustin (GER)

226 Bellucci, Thomaz (BRA)

232 Young, Donald (USA)

234 Griekspoor, Tallon (NED)

242 Harrison, Christian (USA)

244 Peliwo, Filip (CAN)

249 Cid Subervi, Roberto (DOM)

251 Giron, Marcos (USA)

257 Novikov, Dennis (USA)

260 Serdarusic, Nino (CRO)

262 Karlovskiy, Evgeny (RUS)

264 Bonzi, Benjamin (FRA)

265 King, Kevin (USA)

272 Vilella Martinez, Mario (ESP)

274 Broady, Liam (GBR)

275 Kwiatkowski, Thai-Son (USA)

276 Petrovic, Danilo (SRB)

277 Estrella Burgos, Victor (DOM)

278 Couacaud, Enzo (FRA)

282 Uchida, Kaichi (JPN)

284 Oliveira, Goncalo (POR)

287 Marcora, Roberto

288 Griekspoor, Scott (NED)

291 Choinski, Jan (GBR)

18 Descotte, Matias Franco (ARG) ITF

23 Wessels, Louis (GER) ITF

34 Jomby, Tom (FRA) ITF

36 Brouwer, Gijs (NED) ITF

Alternates ATP

296 Sarkissian, Alexander (USA)

297 Pavic, Ante (CRO)

302 Blanch, Ulises (USA)

303 Setkic, Aldin (BIH)

304 King, Evan (USA)

—-IN——–IN————

304 Przysiezny, Michal (POL) PR

Alternates ITF e Qualificazioni

47 Guinard, Manuel (FRA) ITF

53 Doumbia, Sadio (FRA) ITF

65 Gomez, Emilio (ECU) ITF Q

74 Rinderknech, Arthur (FRA) ITF Q

77 Razborsek, Nik (SLO) ITF Q

Launceston, Australia Challenger Tour 80

Date: 1/28/2018 Original Cut Off: 326 (ATP) / 33 (ITF) Ranking Date: 1/7/2019

119 Harris, Lloyd (RSA)

131 Kubler, Jason (AUS)

145 Kokkinakis, Thanasi (AUS)

146 Sugita, Yuichi (JPN)

151 Ito, Tatsuma (JPN)

159 Bolt, Alex (AUS)

160 Martinez, Pedro (ESP)

170 Polmans, Marc (AUS)

180 Ofner, Sebastian (AUT)

185 Moriya, Hiroki (JPN)

186 Safwat, Mohamed (EGY)

198 Robert, Stephane (FRA)

199 Napolitano, Stefano

202 Smith, John-Patrick (AUS)

210 Gaio, Federico

212 Soeda, Go (JPN)

213 Lopez Perez, Enrique (ESP)

223 Giustino, Lorenzo

227 Moroni, Gian Marco

235 Clezar, Guilherme (BRA)

237 Clarke, Jay (GBR)

238 Duckworth, James (AUS)

240 Sela, Dudi (ISR)

246 Kuhn, Nicola (ESP)

250 Sakharov, Gleb (FRA)

252 Ilkel, Cem (TUR)

273 Chung, Yunseong (KOR)

281 Purcell, Max (AUS)

286 Santillan, Akira (AUS)

294 Yang, Tsung-Hua (TPE)

301 Banes, Maverick (AUS)

307 Lamasine, Tristan (FRA)

311 Wu, Di (CHN)

321 Fanselow, Sebastian (GER)

324 Takahashi, Yusuke (JPN)

324 Altmaier, Daniel (GER) PR

326 Mousley, Bradley (AUS)

1 Perez Sanz, David (ESP) ITF

26 Diez, Steven (CAN) ITF

31 Zhurbin, Alexander (RUS) ITF

33 Samper-Montana, Jordi (ESP) ITF

Alternates ATP

338 Tokuda, Renta (JPN)

339 Nguyen, Daniel (USA) PR

340 Vukic, Aleksandar (AUS)

—-IN——–IN————

342 Harris, Andrew (AUS)

Alternates ITF e Qualificazioni

35 Bega, Alessandro ITF Q

38 Shimizu, Yuta (JPN) ITF Q

53 Doumbia, Sadio (FRA) ITF Q

Quimper, France Challenger Tour 80

Date: 1/28/2018 Original Cut Off: 220 (ATP) / 8 (ITF) Ranking Date: 1/7/2019

88 Hurkacz, Hubert (POL)

98 Humbert, Ugo (FRA)

107 Berankis, Ricardas (LTU)

110 Granollers, Marcel (ESP)

113 Lacko, Lukas (SVK)

128 Halys, Quentin (FRA)

129 Bachinger, Matthias (GER)

130 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP)

133 Stakhovsky, Sergiy (UKR)

139 Travaglia, Stefano

143 Lestienne, Constant (FRA)

147 Zopp, Jurgen (EST)

148 Hoang, Antoine (FRA)

150 Moraing, Mats (GER)

156 Caruso, Salvatore

157 Gerasimov, Egor (BLR)

158 Barrere, Gregoire (FRA)

164 Vanni, Luca

168 Baldi, Filippo

169 Otte, Oscar (GER)

174 Milojevic, Nikola (SRB)

175 Vatutin, Alexey (RUS)

183 Brands, Daniel (JPN)

188 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)

189 Mahut, Nicolas (FRA)

190 Evans, Daniel (GBR)

194 Janvier, Maxime (FRA)

198 Marchenko, Illya (UKR) PR

204 Robredo, Tommy (ESP)

205 Donati, Matteo

208 Rodionov, Jurij (AUT)

211 Gutierrez-Ferrol, Sergio (ESP)

214 Kamke, Tobias (GER)

215 Hemery, Calvin (FRA)

218 Horansky, Filip (SVK)

219 De Schepper, Kenny (FRA)

220 Kolar, Zdenek (CZE)

5 Brancaccio, Raul ITF

6 Karatsev, Aslan (RUS) ITF

7 Barranco Cosano, Javier (ESP) ITF

8 Safiullin, Roman (RUS) ITF

Alternates ATP

228 Galovic, Viktor (CRO)

—-IN——–IN————

243 de Bakker, Thiemo (NED)

Alternates ITF e Qualificazioni

9 Crepatte, Baptiste (FRA) ITF Q

10 Reboul, Fabien (FRA) ITF Q

11 Jacq, Gregoire (FRA) ITF Q