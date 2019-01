Adriano Panatta lancia il suo canale Youtube

Lunedì 14 gennaio ha preso il via l’Australia Open di tennis, il primo appuntamento del Grande Slam 2019 e Adriano Panatta – attualmente impegnato anche quale ospite fisso nella trasmissione domenicale “Quelli che il calcio” (Rai Due) – ne parlerà sul suo canale YouTube Adriano Panatta Tennis Channel, inaugurato lo scorso mese di dicembre. Il canale nasce con la collaborazione di Bip Communication, l’agenzia che si occupa della sua produzione e del suo posizionamento online.

Adriano Panatta Tennis Channel rappresenta un’assoluta novità sia per il tennis italiano sia per il web, in quanto mai prima d’ora un campione della sua fama e autorevolezza, che di questo sport ha fatto la storia, si era speso in prima persona per portare il tennis sulla piattaforma di YouTube, con tutta la credibilità di una carriera così straordinaria

YouTube è la più grande repository mondiale di video, utilizzata dal 95% degli utenti web e viene considerata ormai come una televisione on demand. In Italia ci sono 2,2 milioni di ricerche al mese legate all’ambito semantico “tennis” e il nome di Adriano Panatta ricorre per ben 13.000 volte, dal che si può ben capire come si tratti di un fenomeno con ampie potenzialità di audience che il campione romano intende agganciare, con l’obiettivo di portare il suo canale a diventare il più importante del tennis italiano sulla piattaforma YouTube.

“Nell’ambito della programmazione del canale ci sarà spazio per raccontare storia e aneddoti del grande tennis”, spiega Adriano Panatta, “quello vissuto da me direttamente quando incontravo e frequentavo i grandi campioni degli anni Settanta e Ottanta, con ampie escursioni sull’attualità e sui campioni più significativi di oggi”.

Panatta regalerà consigli di gioco, spiegherà i segreti e le tecniche dei giocatori più forti e rivelerà cosa pensano, ciò che loro prediligono e anche quello che non amano; illustrerà le tattiche di gioco e anche come si prepara un incontro importante e non mancheranno, ovviamente, flash news dai campi dei tornei più significativi. In studio e in collegamento con lui ci saranno anche importanti giornalisti e personaggi dello spettacolo, tutto accompagnato da tanti video che non potranno che aggregare ancora più gli appassionati di tennis e gli ammiratori di Adriano Panatta in particolare.