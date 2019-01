ITF Junior: Musetti, Zeppieri, Darderi, Pigato e Rossi avanti agli Australian Open. Sacco vince in India, Caldera in Serbia

Settimana molto importante per il tennis giovanile con il primo slam stagionale, gli Australian Open che stiamo seguendo con aggiornamenti quotidiani. Piuttosto positive nel complesso le prime giornate dello Slam con ancora 5 italiani in corsa dopo le qualificazioni e il primo turno.

Nel maschile supera le qualificazioni Luciano Darderi (2002) che ha battuto prima Yoshino e poi Bicknell. Nulla da fare invece per Fabrizio Andaloro (2001), che ha superato al primo turno Akay, ma ha perso al turno decisivo con Azuma, e nulla da fare anche per Filippo Moroni (2001) che è stato battuto al primo turno di quali da Thompson.

Nelle qualificazioni femminile doppietta di qualificate azzurre con Lisa Pigato (2003) che ha battuto prima la Bondarenko e poi la Grishuk e con Federica Rossi (2001) che ha superato prima la Ito e poi la Aher. Eliminata invece Adele Amendola (2001) che ha perso con la Krupenina.

Oltre ai qualificati erano già ammessi al primo turno Lorenzo Musetti, Giulio Zeppieri, Francesco Passaro e Matteo Arnaldi tra i ragazzi e Martina Biagianti tra le ragazze. Alla fine del primo turno, come detto, sono rimasti cinque nostri rappresentanti. Nel maschile Lorenzo Musetti (2002), testa di serie numero 1 del torneo, ha superato al primo turno la wild card australiana Sach per 6-4 6-0, Giulio Zeppieri (2001) ha battuto l’americano Zink 6-4 6-2 e Luciano Darderi (2002) prosegue il proprio cammino dopo la vittoria per 5-7 7-6 6-2 contro il thailandese Suksumrarn. Sconfitti invece Matteo Arnaldi (2001) che ha perso 6-3 6-4 con il rumeno Jianu e Francesco Passaro (2001) battuto 3-6 6-3 7-5 dal coreano Han.

Nel femminile continua la corsa delle due qualificate, Lisa Pigato (2003) ha superato la wild card australiana Walker per 6-2 6-4 e Federica Rossi che ha battuto l’americana Harvey per 6-4 6-3. Niente da fare per Martina Biagianti (2001) che ha perso 6-1 6-2 con la forte ucraina Snigur.

Al secondo turno Musetti contro il vietnamita Nguyen, Zeppieri contro il francese Rover, testa di serie numero 11 e Darderi contro l’americano Nava testa di serie numero 13. Pigato contro la spagnola Maria Custic testa di serie numero 15 e Rossi contro la tailandese Naklo testa di serie numero 12.

Per il resto, altre due vittorie in giro per il mondo per i colori italiani. Federica Sacco (2002) ha vinto il G2 che si è disputato in India e Sofia Antonella Caldera (2003) ha vinto il G5 disputato in Bosnia partendo dalle qualificazioni.

Ecco i risultati degli altri tornei che hanno visto impegnati giocatori italiani:

G1 in Repubblica Ceca: secondo turno per Marco Furlanetto (2001), Pietro Marino (2001), Flavio Cobolli (2002) e Fausto Tabacco (2002). Nel femminile secondo turno anche per Cristina Tiglea (2001).

G3 in Turchia: quarti di finale per Andrea Fiorentini (2001), primo turno per Lorenzo Rottoli (2002).

G4 in Austria: terzo turno per Mattia Bernardi (2002), che ha anche raggiunto la finale nel doppio, mentre non si è qualificato Gianluca Croce (2001). Nel femminile secondo turno per Sveva Bernardi (2004), Carlotta Mencaglia (2003) e Sara Donnini (2001).

G4 in Israele: primo turno per Giulio Perego (2003) e per Lorenzo Vincenti (2001). Nel femminile semifinale per Arianna Zucchini (2003), secondo turno per Elisa Camerino (2002), non si è qualificata Emma Boggiali (2002).

G5 in Bosnia: già detto della bella vittoria di Sofia Antonella Caldera (2003). Per il resto secondo turno per Jennifer Ruggeri (2003), primo turno per Camilla Raggi (2002) e Carlotta Muccia (2003). Non si sono qualificate Giulia Melchiorri (2001), Sharon Farcomeni (2001), Elena Raffaeta (2001) e Diletta Mancinelli (2002). Elena Raffaeta e Camilla Raggi, giocando in coppia, hanno vinto il doppio. Nel maschile dello stesso torneo quarti di finale per Giovanni Peruffo (2001) e Federico Salomone (2001). Primo turno per Leonardo Rossi (2002).

G5 in Polonia: primo turno per Alexander Giammariello (2003) e Sofia Pizzoni (2003). Non si è qualificato Giuseppe Bonaiuti (2003).

Paolo Angella