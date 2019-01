Australian Open: Stefanos Tsitsipas elimina Roger Federer negli ottavi di finale

Che Stefanos Tsitsipas (ATP 15) sarebbe stato un avversario di tutto rispetto lo si sapeva, ma che il cammino di Roger Federer (3) si sarebbe fermato agli ottavi di finale non lo si voleva proprio pensare. E invece il 20enne greco ha fatto deporre al Re la corona degli Australian Open battendolo con il punteggio di 6-7 (11/13) 7-6 (7/3) 7-5 7-6 (7/5) al termine di un match di altssimo livello.

Visibilmente emozionato e in difficoltà in avvio di partita, il talento ellenico, che ha anche approfittato di un’eccessiva fallosità del renano soprattutto di dritto, ha acquisito via via sicurezza salvando la bellezza di 12 palle break. Da parte sua il 37enne basilese è stato incapace di sfruttare i piccoli cali e le poche incertezze dell’avversario, cedendo il servizio nel 12o game del 3o set alla terza occasione offerta e arrendnedosi perdendo due tie-break su tre.

Tsitsipas, primo rappresentate del suo paese ad andare così lontano in uno Slam, nei quarti affronterà Roberto Bautista Agut (24), pure lui per la prima volta a questo stadio in un Major grazie al successo su Marin Cilic (7) per 6-7 (6/8) 6-3 6-2 3-6 6-4 in 3h58′.

(14) S. Tsitsipas vs (3) R. Federer