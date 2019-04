Masters 1000 Monte Carlo: Fabio Fognini è in semifinale, Coric battuto in rimonta

Fabio Fognini vince una bellissima partita contro il croato Borna Coric e strappa il pass per le semifinali del Masters 1000 di Monte Carlo: il tennista ligure, numero tredici del seeding, supera il nativo di Zagabria col punteggio di 1-6 6-3 6-2 in un’ora e 59 minuti di gioco, regalandosi il penultimo atto del torneo del Principato per la seconda volta in carriera, la prima dal 2013 (in quell’occasione perse da Novak Djokovic).

Il giocatore azzurro si regala una semifinale piuttosto interessante con Rafael Nadal, che nel tardo pomeriggio si è sbarazzato in due set dell’argentino Guido Pella. L’incontro avrà inizio domani, sabato 20 aprile, alle ore 15.30: sarà il quattordicesimo confronto diretto con il maiorchino, che si è imposto in undici precedenti. Con questo successo, Fabio Fognini torna nuovamente davanti a Marco Cecchinato nel ranking ATP, diventando quindi il nuovo numero uno d’Italia: da lunedì si troverà in quindicesima posizione.

PRIMO SET – Frazione d’apertura assolutamente senza storia, un Fabio Fognini piuttosto falloso non può nulla contro un Borna Coric praticamente perfetto. L’azzurro perde la battuta in due occasioni, nel secondo e nel sesto gioco, compromettendo in maniera evidente il parziale, che termina tra le braccia del croato col punteggio di 6-1 in appena 27 minuti. Il tennista ligure ha richiesto l’intervento del fisioterapista al cambio di campo sul 4-1 in favore di Coric: problema all’occhio risolto momentaneamente con l’applicazione del collirio.

SECONDO SET – Ancora in campo il fisioterapista per Fognini, che questa volta riceve un trattamento al braccio destro: fasciatura anche particolarmente vistosa per il ligure, che ne richiede il terzo intervento fra il terzo ed il quarto gioco. Sul 6-1 2-0, Coric accusa un calo piuttosto significativo nel suo tennis: il nativo di Zagabria commette un doppio fallo e due errori di dritto sul 2-1, spalancando la strada a Fognini per il controbreak che arriva immediatamente. Da qui in avanti, monologo assoluto del giocatore di Arma di Taggia, che concede le briciole al servizio ed ottiene il break a trenta nell’ottavo gioco: sul 5-3, non ha alcun problema a tenere la battuta e a chiudere i conti.

TERZO SET – Un Fabio Fognini in continuo miglioramento sul Campo Centrale del Monte-Carlo Country Club: partito davvero male, l’azzurro rialza la testa nel secondo parziale e nel terzo si prende gioco del suo avversario, schiantandolo con lo score di 6-2. Una frazione giocata ad altissimo livello dall’italiano, che si è dimostrato praticamente ingiocabile per Borna Coric: un altissima percentuale di prime di servizio in campo, accompagnata da una resa altrettanto buona con questo fondamentale, permettono a Fognini di passeggiare.

Pronti, via e subito break per l’italiano che allunga rapidamente sul 2-0; punteggio che diventa ancora più pesante qualche istante dopo, con Fognini che toglie nuovamente la battuta al croato e allunga sul 4-1. Un vantaggio impossibile da recuperare per Coric, che non sfrutta tre palle del controbreak nell’ottavo game e si vede costretto ad alzare bandiera bianca dopo quasi due ore di gioco.

Lorenzo Carini