Australian Open: Il Tabellone Principale Femminile Juniores. Sono tre le azzurre ai nastri di partenza

Sono tre le azzurre ai nastri di partenza nel tabellone principale femminile Juniores degli Australian Open.

Martina Biagianti debutta contro l’ucraina Daria Snigur, Lisa Pigato, proveniente dalle qualificazioni, affronta la wild card australiana Lara Walker mentre Federica Rossi, 17enne di Sondrio, anche lei qualificata, deve vedersela con la statunitense Kacie Harvey.

Il Tabellone Principale – Parte Alta

(1) C. Tauson vs (WC) A. Berezov

S. Wei vs V. Kanapatskaya

S. Rogozinska Dzik vs (WC) C. Kempenaers-Pocz

V. Ryser vs (13) M. Tkacheva

(9) K. Bartone vs (LL) S. Wood

F. Kozaki vs (WC) O. Gadecki

P. Nugroho vs (WC) Y. Ku

E. Avanesyan vs (6) L. Ma

L. Bencheikh vs (WC) M. Smith

D. Snigur vs M. Biagianti

E. Navarro vs J. Wang

H. Sato vs (16) E. Raducanu

(11) A. Nagy vs H. Pellicano

N. Kawaguchi vs D. Frayman

C. Martinez Cirez vs (WC) T. Gibson

(Q) V. Ivanov vs (5) M. Sawangkaew

Il Tabellone Principale – Parte Bassa

(8) S. Park vs (Q) C. Lee

M. Leonard vs (WC) T. Lawless

(Q) S. Imamura vs (Q) V. Pepelyaeva

D. Martins vs (10) H. Wong

(15) M. Custic vs (Q) M. Krupenina

(WC) L. Walker vs (Q) L. Pigato

M. Uchijima vs (Q) M. Kubka

K. Collins vs (4) L. Fernandez

(7) L. Sun vs C. Hennemann

M. Kawamura vs A. Marshall

(Q) F. Rossi vs K. Harvey

G. Morlet vs (12) T. Naklo

(14) S. Nahimana vs V. Allen

F. Curmi vs A. Poulos

A. Tikhonova vs Y. Mansouri

C. Beck vs (2) Q. Zheng