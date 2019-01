Australian Open: Due Signore litigano per la fascia della Sabalenka (VIDEO)

Sicuramente curioso quello che è avvenuto ieri nel match degli Australian Open tra Aryna Sabalenka e Katie Boulter-

Al termine dell’incontro infatti, la tennista bielorussa ha lanciato la sua fascia per capelli sugli spalti per festeggiare il successo, ma non avrebbe mai pensato che potesse provocare una bagarre fra due sue sostenitrici.

Le due sostenitrici della bielorussa sono state invitate a uscire dallo stadio dal personale di sicurezza e l’oggetto del desiderio è stato confiscato.

😳 Crazy scenes at the #AusOpen as two fans fight over @SabalenkaA's headband after she threw it into the crowd 😂 😂 Video: @JeddZetzer pic.twitter.com/yprCAuakC8

