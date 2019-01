Australian Open 2019: Camila Giorgi si sbarazza di Iga Swiatek e vola al terzo turno

Tutto facile per Camila Giorgi al secondo turno degli Australian Open 2019: la tennista maceratese, unica azzurra al via nel tabellone principale del primo Slam stagionale, si è imposta col punteggio di 6-2 6-0, in appena 59 minuti di gioco, sulla qualificata polacca Iga Swiatek, classe 2001 e n.177 del ranking mondiale.

L’azzurra, che lo scorso anno si fermò al secondo ostacolo, raggiunge il terzo turno nel Major australiano per la seconda volta in carriera, la prima dal 2015. Ventisettesima testa di serie, Camila Giorgi tornerà in campo nella notte fra venerdì e sabato contro la ceca Karolina Pliskova, numero sette del seeding, che si è imposta in rimonta sulla statunitense Madison Brengle (4-6 6-1 6-0).

PRIMO SET – Entrambe le giocatrici si dimostrano tutt’altro che solide al servizio nelle prime battute del match. Break e controbreak fra terzo e quarto gioco, col punteggio in equilibrio fino al 3-2 in favore di Giorgi. L’azzurra, che dalla sua parte ha decisamente maggior esperienza a questi livelli, riesce ad alzare l’intensità del suo tennis in risposta ed opera un prezioso break, a trenta, che la porta sul 4-2: dopo aver tenuto il successivo turno di battuta a quindici, Giorgi è ad un solo game dalla conquista della frazione e cerca in tutti i modi di chiudere la contesa, per poi garantirsi di servire per prima nel set successivo. Swiatek va sul 40-30, non chiude il game e subisce la rimonta della marchigiana che, ai vantaggi, ottiene il terzo break consecutivo che vale, inoltre, il set: 6-2.

SECONDO SET – Poco da segnalare, per quanto concerne i momenti salienti, nel secondo set. Giorgi diminuisce la percentuale di prime di servizio in campo (50%), ma vince quasi tutti i punti con questo fondamentale (6 su 7) e, soprattutto, dilaga rispetto alla sua avversaria nei punti in risposta (Swiatek ne ha vinti appena due su 14, Giorgi 18 su 36). La Swiatek paga la tensione, probabilmente in maniera decisiva: non c’è partita, Giorgi domina e, seppur con qualche difficoltà di troppo, toglie a Swiatek tutti e tre i turni di battuta. Senza concedere alcuna opportunità per il controbreak (due turni a zero, un turno a trenta), Giorgi riesce a chiudere la contesa con un severo 6-0: è il secondo 6-0 consecutivo rifilato dall’italiana ad un’avversaria (al primo turno conquistò, con questo score, il secondo parziale ai danni di Jakupovic).

Lorenzo Carini