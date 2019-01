Dunlop Diventa Partner Ufficiale Della Mouratoglou Academy

Dunlop ha annunciato che diventerà partner tecnico ufficiale della prestigiosa Mouratoglou Academy con un accordo pluriennale.

Il fondatore dell’accademia e coach di Serena Williams Patrick Mouratoglou sarà ambasciatore del brand e Dunlop sarà palla ufficiale e “racket partner” del torneo Mouratoglou Open.

La partnership aiuterà Dunlop a rafforzare la sua posizione in ambito nazionale e internazionale e la avvicinerà ad alcuni dei migliori giovani tennisti del mondo. Dunlop

fornirà racchette, palle, borse e corde alla Mouratoglou Academy.

Situata a Sophia Antipolis, in Francia, l’accademia vanta 34 campi da tennis, di cui 8

indoor, e un campus, una scuola e sistemazioni per oltre 180 studenti, compresi alcuni dei

prospetti più brillanti del tennis mondiale.

«Sono entusiasta di collaborare con Dunlop, un brand con una grande storia», ha dichiarato Patrick Mouratoglou, fondatore dell’accademia. «È evidente il loro impegno verso il gioco del tennis e i nostri studenti non possono far altro che beneficiare dei loro

prodotti. Dunlop è molto attenta ai professionisti e non vedo l’ora di iniziare a lavorare

insieme, partecipando anche alla creazione di nuovi prodotti».

«La partnership con Patrick e con la sua accademia mette in risalto una volta ancora il

nostro impegno verso il tennis di alto livello», ha dichiarato Masahiro Asahino,

Responsabile degli Sport di Racchetta di Sumitomo Rubber Industries (SRI) e ha

aggiunto: «entrambi saranno fondamentali per il nostro futuro, ci aiuteranno a reclutare i

migliori giovani talenti di tutto il mondo. Siamo felici di lavorare con Patrick e di utilizzare la sua esperienza anche nello sviluppo dei nostri prodotti».

Mouratoglou, che in passato ha allenato anche Grigor Dimitrov e Jeremy Chardy, utilizzerà la racchetta Dunlop Srixon CV 3.0.

Il Mouratoglou Open, al quale Dunlop fornirà la palla ufficiale e sarà partner per leracchette, è categorizzato come un ATP Challenger 90 su terra rossa ed è in programma la prima settimana di aprile.

Dunlop è recentemente diventata palla ufficiale sia dell’ATP sia dell’Australian Open.