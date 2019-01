Australian Open: LIVE Primo Turno Italiani. Fabio Fognini accede al secondo turno. Luca Vanni sfiora l’impresa contro Carreno Busta

Fabio Fognini, numero 13 del ranking mondiale e 12esima testa di serie è approdato al secondo turno degli Australian Open.

Il ligure si è sbarazzato del Next Gen spagnolo Jaume Munar, numero 79 Atp, che si è ritirato nel corso del terzo set per un infortunio muscolare (uno stiramento alla coscia sinistra) quando l’azzurro era già in vantaggio di due set: 7-6 3) 7-6 (7) 3-1 dopo due ore e 24 minuti.

Al secondo turno sfiderà l’argentino Leonardo Mayer, numero 53 Atp.

Luca Vanni, proveniente dalle qualificazioni, sfiora l’impresa contro Pablo Carreno Busta ma alla fine cede in cinque set dopo essere stato avanti di due set a zero.

L’iberico si è imposto alla fine per 67 (5) 26 63 75 64 dopo 3 ore e 47 minuti di partita.

Australian Open Grand Slam | Cemento | A$59.687.000 – 1° Turno

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00 -) 3° Incontro

Court 10 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00) – 2° Incontro

(Q) L. Vanni vs (23) P. Carreno Busta