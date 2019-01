Australian Open 2019: Mackenzie McDonald, che vincente col dritto (VIDEO)

Mackenzie McDonald ha cominciato nel migliore dei modi la sua avventura agli Australian Open 2019. Il tennista statunitense, classe 1995 e numero 79 del ranking mondiale, ha esordito vincendo in quattro set sul russo Andrey Rublev (6-4 6-4 2-6 6-4 il punteggio finale), eguagliando così il risultato ottenuto lo scorso anno a Melbourne Park.

Il nativo di Piedmont, che nel 2018 è stato capace di raggiungere gli ottavi di finale a Wimbledon, tornerà in campo nella giornata di mercoledì contro Marin Cilic, sesto favorito del seeding: una sfida piuttosto proibitiva per l’americano, che però quest’oggi ha fatto capire di trovarsi in ottimo stato di forma. Nel corso del quarto parziale, sul 3-3, McDonald ha chiamato a rete Rublev con uno slice di rovescio, per poi punirlo con un incredibile passante di dritto incrociato. Vedere per credere, una prodezza degna di nota per il ventitreenne allenato da Mat Cloer.