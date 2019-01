Australian Open: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 1. Ok Rafael Nadal. Eliminato John Isner. Esce di scena Julia Goerges

La prima sorpresa degli Australian Open è stata firmata da Reilly Opelka (ATP 97). Al primo turno il 21enne statunitense è stato capace di eliminare il connazionale John Isner (10), testa di serie numero 9, al termine di un match molto combattuto e conclusosi 7-6 (7/4) 7-6 (8/6) 6-7 (4/7) 7-6 (7/5). Durante la partita sono stati realizzati ben 87 ace, 40 dal vincitore e 47 dallo sconfitto.

Non ha invece fallito l’entrata in materia Rafael Nadal (2), che ha sconfitto 6-4 6-3 7-5 il padrone di casa James Duckworth. Promossi al secondo turno (in quattro set) anche Kavin Anderson (6), Grigor Dimitrov (21), Stefanos Tsitsipas (15) e Karen Khachanov (11).

Avanza Angelique Kerber (2), Sloane Stephens (5) e Maria Sharapova (30) promosse senza problemi (la russa addirittura senza concedere nemmeno un game!). Eliminata invece la tedesca Julia Goerges (13), battuta 2-6 7-6 (7/5) 6-4 dall’americana Danielle Collins (35).

Australian Open Grand Slam | Cemento | A$59.687.000 – 1° Turno

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(30) M. Sharapova vs (Q) H. Dart



GS Australian Open M. Sharapova [30] M. Sharapova [30] 6 6 H. Dart H. Dart 0 0 Vincitore: M. Sharapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 M. Sharapova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-0 → 6-0 M. Sharapova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 H. Dart 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 M. Sharapova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 3-0 H. Dart 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Sharapova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 H. Dart 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-0 → 6-0 M. Sharapova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-0 → 5-0 H. Dart 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 M. Sharapova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 3-0 H. Dart 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Sharapova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(WC) J. Duckworth vs (2) R. Nadal



GS Australian Open J. Duckworth J. Duckworth 4 3 5 R. Nadal [2] R. Nadal [2] 6 6 7 Vincitore: R. Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 J. Duckworth 30-40 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-6 → 5-7 R. Nadal 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Duckworth 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 4-5 → 5-5 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 J. Duckworth 15-0 30-0 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 R. Nadal 40-30 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Duckworth 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 df 3-5 → 3-6 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Duckworth 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 J. Duckworth 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-15 2-1 → 2-2 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-0 → 2-1 R. Nadal 40-A 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. Duckworth 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 R. Nadal 40-A 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Duckworth 0-15 15-15 15-30 df 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 J. Duckworth 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1

P. Hercog vs (2) A. Kerber



GS Australian Open P. Hercog P. Hercog 2 2 A. Kerber [2] A. Kerber [2] 6 6 Vincitore: A. Kerber Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 P. Hercog 40-A 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 P. Hercog 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 P. Hercog 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 A. Kerber A-40 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 P. Hercog 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 P. Hercog 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 A. Kerber 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 P. Hercog 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. Kerber 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 P. Hercog 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Kerber 30-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Hercog 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

A. Van Uytvanck vs (3) C. Wozniacki



GS Australian Open A. Van Uytvanck A. Van Uytvanck 3 4 C. Wozniacki [3] C. Wozniacki [3] 6 6 Vincitore: C. Wozniacki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Wozniacki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 4-5 C. Wozniacki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 C. Wozniacki 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 C. Wozniacki 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-5 → 3-5 C. Wozniacki 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 C. Wozniacki 30-40 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 C. Wozniacki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 C. Wozniacki 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1

D. Istomin vs (3) R. Federer



GS Australian Open D. Istomin D. Istomin 0 3 4 R. Federer [3] • R. Federer [3] 40 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 4-5 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 R. Federer 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 3-5 D. Istomin 40-A 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 R. Federer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 2-3 → 2-4 D. Istomin 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-3 → 2-3 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 D. Istomin 30-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Istomin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Federer 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 R. Federer 15-40 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 D. Istomin 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 D. Istomin 15-15 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-2 → 1-3 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Istomin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(14) J. Goerges vs D. Collins



GS Australian Open J. Goerges [14] J. Goerges [14] 6 6 4 D. Collins D. Collins 2 7 6 Vincitore: D. Collins Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Collins 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Goerges 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Collins 40-A 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Goerges 30-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 D. Collins 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 2-4 J. Goerges 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 J. Goerges 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df df 1-1 → 1-2 D. Collins 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 J. Goerges 5-6 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* 1-2* 1-3* 2-3* 3-3* 4-3* 4-4* 4-5* 4-6* 5-6* 6-6 → 6-7 J. Goerges 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df df 6-5 → 6-6 D. Collins 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 J. Goerges 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 ace 4-5 → 5-5 D. Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 D. Collins 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 J. Goerges 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-4 → 2-4 D. Collins 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 J. Goerges 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 D. Collins 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Goerges 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Collins 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 5-2 → 6-2 D. Collins 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 4-2 → 5-2 J. Goerges 0-40 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 4-2 D. Collins 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Goerges 40-30 ace 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 D. Collins 40-A 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Goerges 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 D. Collins 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

(5) S. Stephens vs T. Townsend



GS Australian Open S. Stephens [5] S. Stephens [5] 6 6 T. Townsend T. Townsend 4 2 Vincitore: S. Stephens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 T. Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 T. Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 S. Stephens 40-30 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 T. Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 S. Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 T. Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 T. Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Stephens 30-40 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Townsend 0-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Townsend 40-0 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 S. Stephens 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 T. Townsend 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(27) A. de Minaur vs P. Sousa (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))



GS Australian Open A. de Minaur [27] A. de Minaur [27] 6 7 6 P. Sousa P. Sousa 4 5 4 Vincitore: A. de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. de Minaur 40-A 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 5-4 → 6-4 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 4-3 → 5-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 P. Sousa 40-0 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 3-0 → 3-1 P. Sousa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 P. Sousa 30-40 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 A. de Minaur 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 P. Sousa 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. de Minaur 40-A 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 P. Sousa 30-40 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 P. Sousa 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. de Minaur 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Sousa 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-4 → 6-4 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. de Minaur 40-0 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 P. Sousa 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. de Minaur 40-A 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Sousa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(15) A. Barty vs L. Kumkhum



GS Australian Open A. Barty A. Barty 6 6 L. Kumkhum L. Kumkhum 2 2 Vincitore: A. Barty Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Kumkhum 0-15 ace 0-30 15-30 5-2 → 6-2 L. Kumkhum 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-2 → 5-2 A. Barty 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-2 → 4-2 L. Kumkhum 30-40 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 A. Barty 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Kumkhum 40-30 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 A. Barty 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 L. Kumkhum 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Barty 40-30 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-2 → 6-2 L. Kumkhum 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-2 → 5-2 A. Barty 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Kumkhum 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-2 → 3-2 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Kumkhum 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 A. Barty 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Kumkhum 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(6) M. Cilic vs B. Tomic



GS Australian Open M. Cilic [6] M. Cilic [6] 0 6 6 5 B. Tomic • B. Tomic 0 2 4 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 B. Tomic 5-4 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 B. Tomic 0-15 15-15 30-15 ace 5-2 → 5-3 M. Cilic 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 5-2 B. Tomic 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 M. Cilic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 B. Tomic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 B. Tomic 0-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Tomic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 M. Cilic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 B. Tomic 40-A 15-0 15-15 30-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 M. Cilic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 B. Tomic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 B. Tomic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 B. Tomic 15-0 15-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 B. Tomic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-2 → 5-2 B. Tomic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 3-2 → 4-2 M. Cilic 30-40 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 B. Tomic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Tomic 15-0 30-0 1-0 → 1-1 M. Cilic 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Melbourne Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(5) K. Anderson vs A. Mannarino



GS Australian Open K. Anderson [5] K. Anderson [5] 6 5 6 6 A. Mannarino A. Mannarino 3 7 2 1 Vincitore: K. Anderson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 6-1 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 K. Anderson 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 K. Anderson 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-2 → 6-2 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 K. Anderson 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 K. Anderson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 A. Mannarino 40-A 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 K. Anderson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 K. Anderson 30-40 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 K. Anderson 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Mannarino 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-4 → 4-4 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 3-2 → 3-3 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 K. Anderson 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-2 → 2-2 A. Mannarino 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 K. Anderson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 A. Mannarino 15-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Anderson 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 2-1 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 K. Anderson 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

M. Sakkari vs (22) J. Ostapenko



GS Australian Open M. Sakkari M. Sakkari 6 3 6 J. Ostapenko [22] J. Ostapenko [22] 1 6 2 Vincitore: M. Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Sakkari 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 6-2 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 M. Sakkari 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 4-1 → 5-1 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 3-1 → 4-1 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 J. Ostapenko 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 M. Sakkari 0-40 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Sakkari 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 J. Ostapenko 0-40 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 M. Sakkari 15-40 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-4 → 3-4 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 M. Sakkari 0-15 df 0-30 0-40 2-2 → 2-3 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Ostapenko 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 M. Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 M. Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 4-0 → 4-1 M. Sakkari A-40 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 J. Ostapenko 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(13) K. Edmund vs T. Berdych



GS Australian Open K. Edmund [13] K. Edmund [13] 3 0 5 T. Berdych T. Berdych 6 6 7 Vincitore: T. Berdych Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 T. Berdych A-40 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 K. Edmund 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 K. Edmund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 K. Edmund 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-2 → 3-2 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Edmund 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 1-1 → 2-1 T. Berdych 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-0 → 1-1 K. Edmund 40-A 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-5 → 0-6 K. Edmund 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 T. Berdych 15-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 K. Edmund 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 K. Edmund 15-40 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Berdych 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 K. Edmund 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 T. Berdych 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Berdych 40-15 0-15 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 K. Edmund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 T. Berdych 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

(22) R. Bautista Agut vs A. Murray (Ora italiana: 08:00 (locale: 18:00))



GS Australian Open R. Bautista Agut [22] R. Bautista Agut [22] 0 6 6 6 6 A. Murray A. Murray 1* 4 4 7 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Tiebreak 0-40* 0-0* 0-1* 6-6 A. Murray 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 A. Murray 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Murray 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 30-30 3-2 → 3-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Murray 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Murray 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 1-2* ace 1-3* 1-4* 2-4* 3-4* 3-5* 4-5* 4-6* 5-6* 6-6 → 6-7 R. Bautista Agut 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 A. Murray 40-A 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 R. Bautista Agut 0-40 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Murray 40-30 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 A. Murray 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Murray 40-15 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 ace 5-4 → 6-4 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 R. Bautista Agut 15-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Murray 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Murray 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 R. Bautista Agut 15-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Murray 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Murray 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(8) P. Kvitova vs M. Rybarikova (Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00))



GS Australian Open P. Kvitova [8] • P. Kvitova [8] 0 4 M. Rybarikova M. Rybarikova 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Kvitova 4-2 M. Rybarikova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 P. Kvitova 30-40 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Rybarikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Kvitova A-40 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace 40-A df 2-0 → 2-1 M. Rybarikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 1-0 → 2-0 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) J. Ponchet vs (19) C. Garcia



GS Australian Open J. Ponchet J. Ponchet 2 3 C. Garcia [19] C. Garcia [19] 6 6 Vincitore: C. Garcia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Ponchet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-5 → 3-6 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A ace 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Ponchet 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Ponchet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 C. Garcia 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Ponchet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Ponchet 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 J. Ponchet 0-40 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Ponchet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A df 2-2 → 2-3 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Ponchet 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Ponchet 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(20) G. Dimitrov vs J. Tipsarevic



GS Australian Open G. Dimitrov [20] G. Dimitrov [20] 4 6 6 6 J. Tipsarevic J. Tipsarevic 6 3 1 4 Vincitore: G. Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 J. Tipsarevic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 G. Dimitrov 0-30 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Tipsarevic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 40-A 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Tipsarevic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 df 3-2 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-2 → 3-2 J. Tipsarevic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 G. Dimitrov A-40 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 J. Tipsarevic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-1 → 6-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 15-30 40-30 ace 4-1 → 5-1 J. Tipsarevic 30-40 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 J. Tipsarevic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 G. Dimitrov 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 J. Tipsarevic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 6-3 J. Tipsarevic 15-0 30-15 30-30 df 40-30 5-2 → 5-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 J. Tipsarevic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 4-1 → 4-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 J. Tipsarevic 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 3-0 → 3-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 J. Tipsarevic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Tipsarevic 40-30 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 4-5 → 4-6 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-4 → 4-5 J. Tipsarevic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 J. Tipsarevic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 J. Tipsarevic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 J. Tipsarevic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

A. Riske vs (9) K. Bertens



GS Australian Open A. Riske A. Riske 3 3 K. Bertens [9] K. Bertens [9] 6 6 Vincitore: K. Bertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Riske 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 30-30 3-5 → 3-6 K. Bertens 40-30 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-4 → 3-5 A. Riske 15-0 15-15 df 15-30 30-30 3-3 → 3-4 K. Bertens 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Riske 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 ace 2-1 → 2-2 A. Riske 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 K. Bertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Riske 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Riske 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 A. Riske 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 K. Bertens 40-A 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Riske 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 K. Bertens 40-30 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 A. Riske 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 K. Bertens 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Riske 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

M. Ebden vs J. Struff (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))



GS Australian Open M. Ebden M. Ebden 1 6 6 6 J. Struff J. Struff 6 4 3 4 Vincitore: M. Ebden Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 5-4 → 6-4 M. Ebden 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 M. Ebden 0-15 0-30 df 0-40 df 3-3 → 3-4 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Ebden 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Ebden 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Struff 15-40 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Ebden 15-0 15-15 30-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Struff 0-15 0-30 0-40 df 5-3 → 6-3 M. Ebden 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 5-3 J. Struff 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 M. Ebden 0-40 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Struff 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 M. Ebden 0-15 15-15 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Ebden 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Ebden 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-4 → 6-4 J. Struff 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 M. Ebden 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 J. Struff 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 M. Ebden 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 J. Struff A-40 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Ebden 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 M. Ebden 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Ebden 15-40 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 1-5 → 1-6 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 M. Ebden 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 1-2 → 1-3 M. Ebden 40-A 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 df 30-40 1-1 → 1-2 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A ace 40-40 df 40-A ace 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 M. Ebden 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) A. Kalinskaya vs (11) A. Sabalenka



GS Australian Open A. Kalinskaya A. Kalinskaya 1 4 A. Sabalenka A. Sabalenka 6 6 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 A. Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 A. Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 A. Sabalenka 40-30 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-3 → 1-4 A. Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Kalinskaya 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

(14) S. Tsitsipas vs M. Berrettini



GS Australian Open S. Tsitsipas [14] S. Tsitsipas [14] 6 6 6 7 M. Berrettini M. Berrettini 7 4 3 6 Vincitore: S. Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0-40* 0-0* 1-0* ace 1-1* 1-2* 2-2* ace 3-2* 4-2* 4-3* 4-4* 5-4* 6-4* df 6-6 → 7-6 M. Berrettini 40-A 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Tsitsipas 0-40 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 0-40 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 S. Tsitsipas 0-40 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 4-2 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 S. Tsitsipas 0-40 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* df 0-2* 0-3* 1-3* 1-4* 1-5* 1-6* 2-6* 3-6* 6-6 → 6-7 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-40 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 5-4 M. Berrettini 0-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 30-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 1-1 → 2-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

(WC) E. Perez vs Y. Wang



GS Australian Open E. Perez E. Perez 4 0 Y. Wang Y. Wang 6 6 Vincitore: Y. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Y. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-5 → 0-6 E. Perez 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 E. Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-2 → 0-3 Y. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 E. Perez 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 E. Perez 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Y. Wang 40-15 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 E. Perez 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 3-3 → 3-4 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 E. Perez 0-15 df 0-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 Y. Wang 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 E. Perez 15-40 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 0-2 → 1-2 Y. Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 E. Perez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

F. Lopez vs J. Thompson



GS Australian Open F. Lopez [14] F. Lopez [14] 1 6 3 J. Thompson J. Thompson 6 7 6 Vincitore: J. Thompson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 F. Lopez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Lopez 15-0 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 0-3* 0-4* 0-5* 0-6* 6-6 → 6-7 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 F. Lopez 15-40 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Thompson 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Lopez 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 F. Lopez 15-0 ace 30-0 40-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 F. Lopez 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Lopez 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Thompson 40-15 15-0 30-0 30-15 ace 1-5 → 1-6 F. Lopez 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 J. Thompson 15-0 30-0 15-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 F. Lopez 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 F. Lopez 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 0-1 → 0-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) C. Eubanks vs (19) N. Basilashvili



GS Australian Open C. Eubanks C. Eubanks 4 6 6 3 N. Basilashvili [19] N. Basilashvili [19] 6 4 7 6 Vincitore: N. Basilashvili Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 N. Basilashvili 15-0 30-0 ace 3-5 → 3-6 C. Eubanks 15-40 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 2-5 → 3-5 N. Basilashvili 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 C. Eubanks 0-40 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Eubanks 15-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. Eubanks 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 40-A* 0-0* 0-1* 0-2* 1-2* 2-2* 3-2* 4-2* 4-3* 5-4* 5-5* 5-6* 6-6* ace 6-7* 6-6 → 6-7 N. Basilashvili 15-40 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 6-5 → 6-6 C. Eubanks 40-A 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Eubanks 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 4-4 → 5-4 N. Basilashvili 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 C. Eubanks 40-15 0-15 df 0-30 0-40 4-2 → 4-3 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 C. Eubanks 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Eubanks 15-0 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 N. Basilashvili 15-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Eubanks 40-30 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Basilashvili 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 5-3 → 5-4 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 df 5-2 → 5-3 C. Eubanks 30-40 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-2 → 5-2 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 C. Eubanks 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-0 → 4-1 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 C. Eubanks A-40 15-0 ace 40-0 ace ace 2-0 → 3-0 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 1-0 → 2-0 C. Eubanks 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 N. Basilashvili 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 df 2-3 → 2-4 C. Eubanks 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Eubanks 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 N. Basilashvili 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

M. Puig vs A. Pavlyuchenkova



GS Australian Open M. Puig M. Puig 4 3 A. Pavlyuchenkova A. Pavlyuchenkova 6 6 Vincitore: A. Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Pavlyuchenkova 40-30 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-5 → 3-6 M. Puig 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Puig 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 M. Puig 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-3 → 1-3 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 M. Puig 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Puig 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Puig 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Puig 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-1 → 4-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 M. Puig 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 2-0 → 3-0 M. Puig 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Y. Putintseva vs (32) B. Strycova



GS Australian Open Y. Putintseva Y. Putintseva 6 7 B. Strycova [32] B. Strycova [32] 4 6 Vincitore: Y. Putintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 2-1* 3-1* 4-1* 5-1* 6-1* 6-6 → 7-6 Y. Putintseva 30-40 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 df 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Y. Putintseva 0-15 0-30 df 0-40 15-40 4-3 → 4-4 B. Strycova 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 B. Strycova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 B. Strycova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 B. Strycova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 B. Strycova 40-15 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Y. Putintseva 30-40 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 B. Strycova 0-15 15-15 15-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

I. Begu vs A. Petkovic



GS Australian Open I. Begu [10] I. Begu [10] 40 6 4 A. Petkovic • A. Petkovic 30 7 3 Vincitore: I. Begu per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 I. Begu 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Petkovic 40-A 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 I. Begu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Petkovic 40-30 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 I. Begu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 A. Petkovic 15-40 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 I. Begu 0-15 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 0-3* 1-3* 2-3* 2-4* 2-5* df 3-5* 3-6* 0-0* 6-6 → 6-7 I. Begu 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 I. Begu 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 I. Begu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 I. Begu 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 A. Petkovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 I. Begu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 I. Begu 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 1-0 → 2-0 A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) A. Sharma vs (WC) P. Hon



GS Australian Open A. Sharma A. Sharma 7 4 6 P. Hon P. Hon 5 6 1 Vincitore: A. Sharma Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Sharma 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 P. Hon 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 A. Sharma 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 P. Hon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-0 → 3-1 A. Sharma 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 2-0 → 3-0 P. Hon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df ace 40-A 40-40 ace df 40-A 1-0 → 2-0 A. Sharma 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Hon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 A. Sharma 40-A 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace ace 3-5 → 4-5 P. Hon A-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 A. Sharma 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 P. Hon 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Sharma 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 P. Hon 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 A. Sharma 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Hon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 A. Sharma 0-15 0-30 15-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 P. Hon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df ace 40-A df 40-40 ace df 40-A 6-5 → 7-5 A. Sharma 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 5-5 → 6-5 P. Hon 40-0 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Sharma 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 P. Hon 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 A. Sharma 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 P. Hon 0-40 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Sharma 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Hon 40-A 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Sharma 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 P. Hon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Sharma 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(Q) P. Badosa Gibert vs (WC) K. Birrell



GS Australian Open P. Badosa Gibert P. Badosa Gibert 4 2 K. Birrell K. Birrell 6 6 Vincitore: K. Birrell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Badosa Gibert 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 2-5 → 2-6 K. Birrell 40-15 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 P. Badosa Gibert 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 df 2-3 → 2-4 K. Birrell 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 P. Badosa Gibert 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Birrell 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 P. Badosa Gibert 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Birrell 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Badosa Gibert 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 4-5 → 4-6 K. Birrell 40-15 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 P. Badosa Gibert 40-15 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 K. Birrell 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 P. Badosa Gibert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 K. Birrell 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 P. Badosa Gibert 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Birrell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Badosa Gibert 15-40 0-15 df 15-15 30-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 K. Birrell 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

P. Gojowczyk vs (10) K. Khachanov



GS Australian Open P. Gojowczyk P. Gojowczyk 6 3 4 3 K. Khachanov [10] K. Khachanov [10] 3 6 6 6 Vincitore: K. Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 P. Gojowczyk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 3-4 → 3-5 P. Gojowczyk 30-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 K. Khachanov 0-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 P. Gojowczyk 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Khachanov 30-0 40-15 0-15 15-40 0-15 15-15 40-15 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 K. Khachanov 40-40 15-0 30-0 df 40-0 40-15 40-30 15-0 30-0 df 15-0 4-5 → 4-6 P. Gojowczyk A-40 40-40 df 3-5 → 4-5 P. Gojowczyk A-40 3-4 → 3-5 P. Gojowczyk A-40 3-3 → 3-4 P. Gojowczyk A-40 3-2 → 3-3 P. Gojowczyk A-40 3-1 → 3-2 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-40 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 P. Gojowczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Gojowczyk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 P. Gojowczyk 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 K. Khachanov 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 P. Gojowczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 K. Khachanov 40-0 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 P. Gojowczyk 30-40 0-15 15-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 P. Gojowczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Gojowczyk 30-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 5-3 → 6-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 P. Gojowczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Gojowczyk 0-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 P. Gojowczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

F. Delbonis vs J. Millman



GS Australian Open F. Delbonis F. Delbonis 3 6 6 2 J. Millman J. Millman 6 3 7 6 Vincitore: J. Millman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 J. Millman 0-40 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 J. Millman 15-0 15-15 15-30 15-40 0-5 → 1-5 F. Delbonis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 J. Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 F. Delbonis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 F. Delbonis 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 F. Delbonis 3-6 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 1-2* 2-2* 2-3* 2-4* 3-4* 3-5* 3-6* 6-6 → 6-7 F. Delbonis 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 F. Delbonis 15-40 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Millman 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Delbonis 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Millman 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Delbonis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 J. Millman 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Millman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 J. Millman 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Delbonis 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Millman 15-40 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Delbonis 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 J. Millman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 J. Millman 40-A 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 F. Delbonis 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Millman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 F. Delbonis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 J. Millman 40-30 15-15 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 F. Delbonis 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Delbonis 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 F. Delbonis 15-40 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-5 → 3-5 J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 F. Delbonis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 J. Millman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Millman 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 F. Delbonis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Millman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(29) D. Vekic vs K. Mladenovic



GS Australian Open D. Vekic [29] D. Vekic [29] 6 6 K. Mladenovic K. Mladenovic 2 4 Vincitore: D. Vekic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-3 → 5-4 D. Vekic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 D. Vekic 40-30 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace df 4-1 → 4-2 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 D. Vekic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Vekic 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 6-2 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 D. Vekic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-1 → 4-2 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 D. Vekic 0-15 15-15 40-15 3-0 → 4-0 K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 D. Vekic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 2-0 K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

B. Mattek-Sands vs (WC) Z. Hives



GS Australian Open B. Mattek-Sands [15] B. Mattek-Sands [15] 1 2 Z. Hives Z. Hives 6 6 Vincitore: Z. Hives Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Z. Hives 30-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 B. Mattek-Sands 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Z. Hives 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 df 40-40 A-40 df 1-4 → 1-5 B. Mattek-Sands 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Z. Hives 15-40 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 B. Mattek-Sands 0-40 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Z. Hives 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 B. Mattek-Sands 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Z. Hives 40-30 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 B. Mattek-Sands 30-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Z. Hives 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 B. Mattek-Sands 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Z. Hives 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Mattek-Sands 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Z. Hives 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

R. Opelka vs (9) J. Isner



GS Australian Open R. Opelka R. Opelka 7 7 6 7 J. Isner [9] J. Isner [9] 6 6 7 6 Vincitore: R. Opelka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* ace 1-2* 2-2* 3-2* ace 3-3* 3-4* 4-4* 5-4* ace 5-5* ace 6-5* ace 6-6 → 7-6 J. Isner 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 5-5 → 6-5 J. Isner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 R. Opelka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 4-5 J. Isner 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Opelka 0-15 15-15 15-30 df 40-30 ace 2-4 → 3-4 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 R. Opelka 0-15 df 0-30 df 0-40 df 15-40 ace 2-2 → 2-3 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 1-1 → 2-1 J. Isner 0-15 30-0 ace 1-0 → 1-1 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* ace 2-1* ace 2-2* ace 2-3* 2-4* 3-4* 3-5* 3-6* 4-6* df 6-6 → 6-7 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 40-15 df 5-6 → 6-6 J. Isner 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 R. Opelka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 5-5 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 R. Opelka 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 3-4 → 4-4 J. Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 R. Opelka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Opelka 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 J. Isner 15-0 30-0 1-1 → 1-2 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 ace ace 40-15 0-1 → 1-1 J. Isner 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 1-2* 1-3* 2-3* ace 2-4* 3-4* 3-5* 4-5* 4-6* 5-6* 6-6* 7-6* ace ace 6-6 → 7-6 J. Isner 15-0 30-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 6-5 → 6-6 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-5 → 6-5 J. Isner 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Isner 40-0 15-0 15-15 ace 15-30 15-40 4-4 → 5-4 J. Isner 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 R. Opelka 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2-0* 3-0* 3-1* 3-2* 3-3* 4-3* 5-3* 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 J. Isner 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-5 → 5-6 R. Opelka 0-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Isner 15-40 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 R. Opelka 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Opelka 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 J. Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 R. Opelka 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

(30) G. Monfils vs D. Dzumhur



GS Australian Open G. Monfils [30] G. Monfils [30] 6 6 6 D. Dzumhur D. Dzumhur 0 4 0 Vincitore: G. Monfils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 df 5-0 → 6-0 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 ace 4-0 → 5-0 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 G. Monfils 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 D. Dzumhur 0-40 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 G. Monfils 40-0 15-0 ace 30-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 G. Monfils 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 G. Monfils 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 D. Dzumhur 15-40 30-40 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 G. Monfils 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 G. Monfils 30-0 40-0 40-15 df 4-0 → 5-0 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Monfils 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 10 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Mmoh vs R. Albot



GS Australian Open M. Mmoh M. Mmoh 6 3 4 2 R. Albot R. Albot 3 6 6 6 Vincitore: R. Albot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 R. Albot 15-0 30-0 2-5 → 2-6 M. Mmoh 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-5 → 2-5 R. Albot 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 R. Albot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Mmoh 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-1 → 1-2 R. Albot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 R. Albot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 R. Albot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Mmoh 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 R. Albot 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 M. Mmoh 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 R. Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Mmoh 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 R. Albot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 M. Mmoh 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 R. Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 M. Mmoh 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Mmoh 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 R. Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Mmoh 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-2 → 3-3 R. Albot 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 M. Mmoh 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 3-1 R. Albot 30-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-0 → 2-0 R. Albot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 6-3 R. Albot 40-15 15-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 M. Mmoh 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 R. Albot 30-40 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 M. Mmoh 40-15 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 R. Albot 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 M. Mmoh 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 R. Albot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Mmoh 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

O. Jabeur vs T. Babos



GS Australian Open O. Jabeur O. Jabeur 6 6 T. Babos [2] T. Babos [2] 7 7 Vincitore: T. Babos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 1-2* 2-2* 2-3* df 2-4* 2-5* 2-6* 3-6* 6-6 → 6-7 T. Babos 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 6-6 O. Jabeur 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 5-5 → 5-6 T. Babos 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 O. Jabeur 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 ace A-40 4-4 → 5-4 T. Babos 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-4 → 3-4 T. Babos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 O. Jabeur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 T. Babos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 O. Jabeur 30-40 df 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-2 → 0-3 T. Babos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 O. Jabeur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* 2-1* 2-2* 2-3* 3-3* 4-3* 4-4* 5-4* 5-5* 5-6* df 6-6 → 6-7 O. Jabeur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 T. Babos 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 O. Jabeur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 T. Babos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 O. Jabeur 40-A 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 4-4 T. Babos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 O. Jabeur 30-40 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 T. Babos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 T. Babos 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 O. Jabeur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 T. Babos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

A. Rublev vs M. McDonald



GS Australian Open A. Rublev A. Rublev 4 4 6 4 M. McDonald M. McDonald 6 6 2 6 Vincitore: M. McDonald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Rublev 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Rublev 40-A 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 A. Rublev A-40 15-0 30-15 df 40-15 4-2 → 5-2 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace 40-A df 3-2 → 4-2 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 A. Rublev 30-40 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Rublev 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-5 → 4-6 M. McDonald 15-0 df 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A ace 3-5 → 4-5 M. McDonald 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Rublev 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 0-2 → 1-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Rublev 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-3 → 3-4 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Rublev 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Rublev 0-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

K. Boulter vs E. Makarova



GS Australian Open K. Boulter K. Boulter 6 4 7 E. Makarova [6] E. Makarova [6] 0 6 6 Vincitore: K. Boulter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2-0* 3-0* 4-0* 5-0* 5-1* df 5-2* 5-3* 5-4* 6-4* 7-4* 7-5* 7-6* 8-6* 9-6* ace 6-6 → 7-6 K. Boulter 40-A 15-0 30-0 5-6 → 6-6 E. Makarova 15-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 K. Boulter 40-A 0-15 15-15 30-15 ace 4-5 → 5-5 E. Makarova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 K. Boulter 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 E. Makarova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 K. Boulter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 E. Makarova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 K. Boulter 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 E. Makarova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 E. Makarova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 E. Makarova 15-0 15-15 15-30 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Boulter 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 E. Makarova 15-0 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 K. Boulter 40-15 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 E. Makarova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 K. Boulter 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 E. Makarova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Boulter 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 E. Makarova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 E. Makarova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 K. Boulter 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-0 → 6-0 E. Makarova 0-15 0-30 15-30 df 4-0 → 5-0 K. Boulter 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 E. Makarova 15-40 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 K. Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 2-0 E. Makarova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(Q) B. Haddad Maia vs B. Pera



GS Australian Open B. Haddad Maia B. Haddad Maia 6 5 6 B. Pera B. Pera 3 7 4 Vincitore: B. Haddad Maia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 B. Pera 15-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 B. Pera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 B. Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 B. Pera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 B. Pera 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Pera 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 B. Haddad Maia 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 B. Pera 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 5-5 → 5-6 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 B. Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 B. Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 B. Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 B. Pera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Pera 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 B. Haddad Maia 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 B. Pera 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 B. Pera 15-40 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 B. Pera 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-1 → 3-2 B. Pera 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 B. Pera 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 B. Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

M. Basic vs (Q) H. Laaksonen



GS Australian Open M. Basic M. Basic 4 6 6 3 H. Laaksonen H. Laaksonen 6 7 4 6 Vincitore: H. Laaksonen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 H. Laaksonen 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 M. Basic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 M. Basic 0-15 15-15 15-30 15-40 ace 2-4 → 2-5 M. Basic 15-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 H. Laaksonen 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Basic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace df ace 1-2 → 2-2 H. Laaksonen 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 M. Basic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Laaksonen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Basic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Basic 40-30 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 4-3 → 5-3 H. Laaksonen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 M. Basic 0-40 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Basic 15-0 15-15 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 2-1 → 2-2 H. Laaksonen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Basic 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 H. Laaksonen 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* df 1-1* 1-2* 2-2* 2-3* 2-4* 2-5* 3-5* 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 M. Basic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 H. Laaksonen 30-40 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 M. Basic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Basic 15-0 40-0 3-3 → 4-3 H. Laaksonen 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 M. Basic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 H. Laaksonen 15-40 15-0 30-0 ace 2-1 → 2-2 M. Basic 15-0 30-0 30-15 df 1-1 → 2-1 H. Laaksonen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Basic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Laaksonen 0-15 15-15 30-15 30-30 4-5 → 4-6 M. Basic 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 H. Laaksonen 40-30 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Basic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 H. Laaksonen 0-15 15-15 15-30 30-30 3-2 → 3-3 M. Basic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 H. Laaksonen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Basic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Laaksonen 15-40 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 M. Basic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

C. Norrie vs T. Fritz (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))



GS Australian Open C. Norrie C. Norrie 3 6 2 T. Fritz T. Fritz 6 7 6 Vincitore: T. Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 C. Norrie 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 T. Fritz 15-0 30-0 ace 1-3 → 1-4 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Norrie 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 1-2* 2-2* 3-2* 3-3* 3-4* 4-4* 5-4* 5-5* 5-6* 6-6* 6-7* 6-6 → 6-7 T. Fritz 0-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A ace 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A ace 40-40 ace A-40 5-4 → 5-5 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 4-4 → 5-4 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 4-4 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Norrie 40-A 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 2-2 → 3-2 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Norrie 0-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Fritz 40-30 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-4 → 3-5 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Norrie 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 C. Norrie 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) M. Kecmanovic vs (26) F. Verdasco



GS Australian Open M. Kecmanovic M. Kecmanovic 6 3 3 F. Verdasco F. Verdasco 7 6 6 Vincitore: F. Verdasco Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Verdasco 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 F. Verdasco 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-5 → 3-5 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 2-4 → 2-5 F. Verdasco 15-0 15-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 M. Kecmanovic 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 F. Verdasco 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak A-40* 0-0* 1-0* 2-0* 2-1* 2-2* 2-3* 2-4* 2-5* 3-5* 3-6* 4-6* 5-6* ace 6-6 → 6-7 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 2-3 → 3-3 F. Verdasco 15-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Kecmanovic 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Verdasco 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(WC) J. Kubler vs T. Fabbiano



GS Australian Open J. Kubler J. Kubler 4 6 6 3 T. Fabbiano T. Fabbiano 6 7 2 6 Vincitore: T. Fabbiano Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 T. Fabbiano 40-30 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Kubler 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 df 3-4 → 3-5 T. Fabbiano 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Kubler 0-15 15-15 30-15 2-3 → 3-3 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Kubler 0-15 15-15 15-30 ace df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Fabbiano 15-40 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Kubler 0-15 15-15 30-15 ace 0-1 → 1-1 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Kubler 40-0 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-2 → 6-2 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 df 4-2 → 5-2 J. Kubler 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 T. Fabbiano 15-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 0-3* 1-3* 1-4* 1-5* 1-6* df 6-6 → 6-7 T. Fabbiano 40-A 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 df 6-5 → 6-6 J. Kubler 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 J. Kubler 40-30 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 J. Kubler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 2-4 → 3-4 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Kubler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Kubler 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 T. Fabbiano 0-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 J. Kubler 15-0 30-0 2-4 → 3-4 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Kubler 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Kubler 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 df 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

B. Bencic vs K. Siniakova



GS Australian Open B. Bencic B. Bencic 6 2 6 K. Siniakova [1] K. Siniakova [1] 4 6 3 Vincitore: B. Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-2 → 5-3 B. Bencic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 B. Bencic 30-40 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 K. Siniakova 40-A 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-0 → 3-1 B. Bencic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 1-0 → 2-0 B. Bencic 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 B. Bencic 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 B. Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 2-2 → 2-3 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 B. Bencic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 B. Bencic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 3-3 → 3-4 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 B. Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Bencic 15-40 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 ace 1-0 → 1-1 B. Bencic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

K. Flipkens vs A. Sasnovich (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))



GS Australian Open K. Flipkens [13] K. Flipkens [13] 1 1 A. Sasnovich A. Sasnovich 6 6 Vincitore: A. Sasnovich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-3 → 1-4 K. Flipkens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 K. Flipkens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 K. Flipkens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 K. Flipkens 0-15 df 0-30 0-40 1-5 → 1-6 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 K. Flipkens 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 0-4 K. Flipkens 30-40 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 K. Flipkens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

H. Watson vs (31) P. Martic



GS Australian Open H. Watson H. Watson 1 2 P. Martic P. Martic 6 6 Vincitore: P. Martic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 H. Watson 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 P. Martic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-4 → 2-5 H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 P. Martic 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 H. Watson 40-A 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 P. Martic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 H. Watson 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 P. Martic 40-15 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 H. Watson 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 P. Martic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 H. Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 P. Martic 40-A 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 H. Watson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-2 → 1-2 P. Martic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 H. Watson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

G. Garcia-Lopez vs R. Haase



GS Australian Open G. Garcia-Lopez G. Garcia-Lopez 5 4 5 R. Haase [16] R. Haase [16] 7 6 7 Vincitore: R. Haase Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 R. Haase 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 R. Haase 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 G. Garcia-Lopez 15-0 40-0 ace 40-15 df 4-4 → 5-4 R. Haase 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Haase 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 R. Haase 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 R. Haase 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Garcia-Lopez 40-A 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Haase 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A ace 40-40 A-40 4-5 → 4-6 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 R. Haase 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 G. Garcia-Lopez 0-15 df 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 R. Haase 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 G. Garcia-Lopez 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 R. Haase 0-15 15-15 15-30 30-30 1-2 → 1-3 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 R. Haase 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Haase 0-15 15-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 R. Haase 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-4 → 5-4 R. Haase 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Haase 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-3 → 3-3 G. Garcia-Lopez 15-40 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 R. Haase 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 G. Garcia-Lopez 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 R. Haase 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

(WC) M. Polmans vs D. Kudla



GS Australian Open M. Polmans M. Polmans 7 6 2 3 2 D. Kudla D. Kudla 5 1 6 6 6 Vincitore: D. Kudla Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 M. Polmans 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-5 → 2-5 D. Kudla 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 M. Polmans 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 1-3 → 1-4 D. Kudla 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Polmans 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 D. Kudla 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 M. Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 M. Polmans 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-2 → 1-3 D. Kudla 0-40 0-15 15-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Polmans 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 M. Polmans 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 40-A 2-3 → 2-4 D. Kudla 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Polmans 30-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Polmans 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Polmans A-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 D. Kudla 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 M. Polmans 40-30 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 D. Kudla 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 M. Polmans 40-A 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace ace A-40 df 1-0 → 1-1 M. Polmans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 M. Polmans 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-5 → 6-5 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-4 → 5-5 M. Polmans 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Kudla 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Polmans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Kudla 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 M. Polmans 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Polmans 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

S. Cirstea vs R. Peterson



GS Australian Open S. Cirstea S. Cirstea 4 1 R. Peterson R. Peterson 6 6 Vincitore: R. Peterson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Peterson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 1-6 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 R. Peterson 0-15 15-15 ace 40-15 0-4 → 0-5 S. Cirstea 0-15 0-30 0-40 df 0-3 → 0-4 R. Peterson 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 S. Cirstea 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 R. Peterson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Cirstea 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 R. Peterson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Cirstea 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Peterson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Peterson 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Cirstea 40-A 30-15 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Peterson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 R. Peterson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

F. Tiafoe vs (Q) P. Gunneswaran



GS Australian Open F. Tiafoe F. Tiafoe 7 6 6 P. Gunneswaran [6] P. Gunneswaran [6] 6 3 3 Vincitore: F. Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 P. Gunneswaran 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 5-3 → 6-3 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 P. Gunneswaran 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 P. Gunneswaran A-40 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 P. Gunneswaran 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 P. Gunneswaran 0-15 15-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 P. Gunneswaran 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-2 → 5-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-2 → 5-2 P. Gunneswaran 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 P. Gunneswaran 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 P. Gunneswaran 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Gunneswaran 0-40 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 2-1* 2-2* 3-2* 3-3* 4-3* 5-3* 5-4* 5-5* 6-5* 6-6* 6-7* 7-7* 8-7* 6-6 → 7-6 P. Gunneswaran 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 P. Gunneswaran 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 P. Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 F. Tiafoe 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 4-4 P. Gunneswaran 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 P. Gunneswaran 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Gunneswaran 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 0-40 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

(20) A. Kontaveit vs S. Sorribes Tormo



GS Australian Open A. Kontaveit A. Kontaveit 6 6 S. Sorribes Tormo S. Sorribes Tormo 3 2 Vincitore: A. Kontaveit Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-0 → 4-0 S. Sorribes Tormo 40-A 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Kontaveit 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 3-2 → 4-2 A. Kontaveit 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

A. Seppi vs (31) S. Johnson (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))



GS Australian Open A. Seppi A. Seppi 6 4 6 6 S. Johnson S. Johnson 4 6 4 3 Vincitore: A. Seppi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Johnson 15-40 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 3-1 S. Johnson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 S. Johnson 15-40 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 A. Seppi 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Seppi 30-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Seppi 15-0 30-0 ace 1-0 → 2-0 S. Johnson 40-30 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 S. Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Seppi 30-0 ace 40-0 40-15 3-4 → 4-4 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-3 → 3-3 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Seppi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-3 → 5-3 S. Johnson 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 S. Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Johnson 15-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Johnson 15-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 19 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) Y. Bonaventure vs S. Vickery



GS Australian Open Y. Bonaventure Y. Bonaventure 6 4 4 S. Vickery S. Vickery 2 6 6 Vincitore: S. Vickery Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Y. Bonaventure 15-0 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 S. Vickery 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Y. Bonaventure 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 S. Vickery A-40 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Y. Bonaventure 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-2 → 3-3 S. Vickery 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Y. Bonaventure 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 S. Vickery 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Bonaventure 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Vickery 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Bonaventure 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 S. Vickery 15-40 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Y. Bonaventure 15-40 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-5 → 3-5 S. Vickery 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Y. Bonaventure 15-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 S. Vickery 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Y. Bonaventure 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 S. Vickery 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Y. Bonaventure 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 S. Vickery 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. Bonaventure 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 S. Vickery 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Y. Bonaventure 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-1 → 4-2 S. Vickery 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Y. Bonaventure 15-40 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Vickery 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Y. Bonaventure 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Vickery 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0

(24) L. Tsurenko vs E. Alexandrova



GS Australian Open L. Tsurenko [24] L. Tsurenko [24] 6 7 E. Alexandrova E. Alexandrova 4 6 Vincitore: L. Tsurenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2-0* 2-1* 3-1* 3-2* 3-3* df 4-3* 4-4* 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 L. Tsurenko 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-6 → 6-6 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Tsurenko 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 4-5 L. Tsurenko 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 L. Tsurenko 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 E. Alexandrova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-0 → 4-1 L. Tsurenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 L. Tsurenko 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 2-0 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Tsurenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 L. Tsurenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 5-3 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 5-2 L. Tsurenko 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 L. Tsurenko 0-15 15-15 30-15 30-30 3-0 → 4-0 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 2-0 → 3-0 L. Tsurenko 40-30 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 E. Alexandrova 15-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

(Q) T. Ito vs (Q) D. Evans



GS Australian Open T. Ito T. Ito 5 1 6 D. Evans D. Evans 7 6 7 Vincitore: D. Evans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 1-2* 2-2* 2-3* 3-3* 4-3* 4-4* ace 4-5* 5-5* 5-6* 6-6* 6-7* 7-7* 8-7* 8-8* 8-9* 6-6 → 6-7 T. Ito 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 T. Ito 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 T. Ito 0-40 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 D. Evans 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Ito 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 T. Ito 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 T. Ito 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Evans 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Ito 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 T. Ito 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 D. Evans 40-30 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 T. Ito 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 T. Ito 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 D. Evans 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 T. Ito 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 T. Ito 0-15 0-30 0-40 df 5-5 → 5-6 D. Evans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 T. Ito 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 T. Ito 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Ito 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Evans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Ito 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Evans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 T. Ito 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Y. Nishioka vs T. Sandgren (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))



GS Australian Open Y. Nishioka Y. Nishioka 6 7 4 6 T. Sandgren T. Sandgren 4 6 6 4 Vincitore: Y. Nishioka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 T. Sandgren 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Y. Nishioka 40-15 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Sandgren 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 T. Sandgren 15-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 T. Sandgren 15-40 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Y. Nishioka 40-A 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 df 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 df 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 df 40-40 ace A-40 df 0-1 → 0-2 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 T. Sandgren 15-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 T. Sandgren 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 3-4 T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 1-3 Y. Nishioka 40-A 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 0-2 → 1-2 T. Sandgren 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 Y. Nishioka 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* 1-2* 2-2* 3-2* 3-3* 4-3* 5-3* 5-4* 5-5* 6-5* 0-0* df 6-6 → 7-6 Y. Nishioka 15-40 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 T. Sandgren 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-5 → 5-5 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 Y. Nishioka 15-0 30-0 3-4 → 4-4 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Sandgren 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Nishioka 15-40 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 4-3 → 5-3 T. Sandgren 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 T. Sandgren 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Y. Nishioka 30-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Court 20 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Vondrousova vs E. Rodina



GS Australian Open M. Vondrousova M. Vondrousova 6 6 E. Rodina E. Rodina 3 2 Vincitore: M. Vondrousova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Vondrousova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-2 → 6-2 E. Rodina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 M. Vondrousova 40-30 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 E. Rodina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Vondrousova 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 E. Rodina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 E. Rodina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Vondrousova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 E. Rodina 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 M. Vondrousova 0-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 E. Rodina 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Vondrousova 15-0 15-15 30-30 ace 40-30 ace 2-2 → 3-2 E. Rodina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 df 2-1 → 2-2 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 E. Rodina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

P. Cuevas vs D. Lajovic



GS Australian Open P. Cuevas P. Cuevas 6 7 6 D. Lajovic D. Lajovic 4 5 1 Vincitore: P. Cuevas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 P. Cuevas 0-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 D. Lajovic 0-40 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 D. Lajovic 15-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 2-0 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 3-4 → 4-4 D. Lajovic 40-30 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 P. Cuevas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 P. Cuevas 30-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 D. Lajovic 30-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 P. Cuevas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 P. Cuevas A-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(Q) R. Molleker vs (18) D. Schwartzman



GS Australian Open R. Molleker R. Molleker 1 3 6 0 D. Schwartzman [18] D. Schwartzman [18] 6 6 4 6 Vincitore: D. Schwartzman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 0-6 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 R. Molleker 0-40 0-15 0-30 0-40 df 0-4 → 0-5 D. Schwartzman 40-15 15-0 30-0 ace 0-3 → 0-4 R. Molleker 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 R. Molleker 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 5-4 → 6-4 R. Molleker 30-40 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 R. Molleker 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Molleker 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Molleker 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Molleker 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 R. Molleker 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 R. Molleker 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 R. Molleker 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-2 → 1-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Molleker 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Molleker 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-5 → 1-6 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 R. Molleker 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Molleker 15-40 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Molleker 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

V. Lapko vs J. Larsson (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))



GS Australian Open V. Lapko • V. Lapko 0 6 0 J. Larsson [13] J. Larsson [13] 0 7 3 Vincitore: J. Larsson per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 V. Lapko 0-3 J. Larsson 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 V. Lapko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 J. Larsson 6-5 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* ace 1-1* 1-2* 1-3* df 2-3* 2-4* 2-5* 3-5* 4-5* ace 5-5* 5-6* 6-6 → 6-7 J. Larsson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 V. Lapko 15-40 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Larsson 40-0 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 V. Lapko 0-15 0-30 0-40 df 5-3 → 5-4 J. Larsson 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 V. Lapko 15-40 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Larsson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 V. Lapko 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 V. Lapko 15-0 15-15 ace 15-30 ace 2-1 → 2-2 V. Lapko 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Larsson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Lapko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 22 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) S. Travaglia vs G. Andreozzi



GS Australian Open S. Travaglia [27] S. Travaglia [27] 6 6 6 6 G. Andreozzi G. Andreozzi 7 2 3 2 Vincitore: S. Travaglia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-2 → 6-2 G. Andreozzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 S. Travaglia 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 S. Travaglia 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-1 → 3-1 G. Andreozzi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Travaglia 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 5-3 → 6-3 G. Andreozzi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 G. Andreozzi 40-A 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 G. Andreozzi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 G. Andreozzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A ace 5-2 → 6-2 S. Travaglia 15-0 40-0 ace 40-15 df 4-2 → 5-2 G. Andreozzi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 S. Travaglia 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 G. Andreozzi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Travaglia 15-0 15-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* ace 2-1* 2-2* 2-3* 2-4* 2-5* 3-5* 3-6* 6-6 → 6-7 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-4 → 4-4 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Travaglia 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 S. Travaglia 40-0 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 G. Andreozzi 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

M. Niculescu vs A. Anisimova



GS Australian Open M. Niculescu M. Niculescu 6 4 A. Anisimova A. Anisimova 7 6 Vincitore: A. Anisimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Anisimova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Niculescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Anisimova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 M. Niculescu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Anisimova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Niculescu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* 1-2* 1-3* 1-4* 1-5* 2-5* 3-5* 3-6* 6-6 → 6-7 M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 A. Anisimova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Niculescu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 A. Anisimova 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 M. Niculescu 0-30 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 A. Anisimova 0-40 15-0 30-0 2-4 → 2-5 M. Niculescu 15-40 30-0 40-0 1-4 → 2-4 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Niculescu 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Anisimova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 M. Niculescu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Anisimova 0-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(Q) V. Troicki vs R. Carballes Baena