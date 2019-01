Lucie Safarova rimanda il ritiro per colpa di un infortunio

Lucie Safarova non concluderà la carriera da professionista all’Australian Open per colpa di un problema fisico.

“Purtroppo non andrò in Australia per dire addio al tennis come avevo pianificato a causa di un infortunio al polso. Sono molto triste perché ero molto eccitata all’idea di giocare il doppio assieme a Barbora Strycova. Voglio ancora salutare il tennis sul campo e vi farò sapere presto quando e dove accadrà“.