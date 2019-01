World Tennis Tour: Il ranking di questa settimana maschile e femminile

Rank Player Movement Nation DOB Events Points

1 PEREZ SANZ, David 0 ESP 15 May 1994 25 962.00

2 ROCA BATALLA, Oriol 0 ESP 30 Apr 1993 23 960.00

3 HELLER, Peter 0 GER 12 Aug 1992 22 950.00

4 KUZMANOV, Dimitar 0 BUL 28 Jul 1993 17 904.00

5 BRANCACCIO, Raul 0 04 May 1997 24 900.00

6 KARATSEV, Aslan +2 RUS 04 Sep 1993 26 900.00

7 BARRANCO COSANO, Javier -1 ESP 17 Nov 1998 30 898.00

8 SAFIULLIN, Roman -1 RUS 07 Aug 1997 19 879.00

9 CREPATTE, Baptiste 0 FRA 21 Sep 1994 24 848.00

10 REBOUL, Fabien 0 FRA 09 Sep 1995 28 830.00

11 JACQ, Gregoire 0 FRA 09 Nov 1992 21 826.00

12 FERREIRA SILVA, Frederico 0 POR 18 Mar 1995 13 823.00

13 NEDELKO, Ivan 0 RUS 12 May 1986 16 808.00

14 YEVSEYEV, Denis +19 KAZ 22 May 1993 18 803.00

15 BONADIO, Riccardo -1 13 Jul 1993 30 780.00

16 SOUZA, Joao -1 BRA 27 May 1988 15 764.00

17 ARTUNEDO MARTINAVARRO, Andres -1 ESP 14 Sep 1993 22 748.00

18 DESCOTTE, Matias Franco -1 ARG 29 Aug 1994 25 742.00

19 VALKUSZ, Mate 0 HUN 13 Aug 1998 15 732.00

20 MIEDLER, Lucas 0 AUT 21 Jun 1996 12 727.00

21 ECHARGUI, Moez 0 TUN 10 Jan 1993 29 722.00

22 MENEZES, Joao +7 BRA 17 Dec 1996 16 715.00

23 WESSELS, Louis -1 GER 27 Aug 1998 24 708.00

24 SELS, Jelle -1 NED 10 Aug 1995 25 707.00

25 TIURNEV, Evgenii -1 RUS 08 Apr 1997 25 705.00

26 DIEZ, Steven -1 CAN 17 Mar 1991 22 701.00

27 GIL, Fred -1 POR 24 Mar 1985 36 699.00

28 GUTIERREZ-FERROL, Sergio -1 ESP 05 Mar 1989 13 690.00

29 UGO CARABELLI, Camilo -1 ARG 17 Jun 1999 22 689.00

30 GAKHOV, Ivan 0 RUS 04 Nov 1996 25 684.00

31 ZHURBIN, Alexander -13 RUS 14 Jan 1992 32 680.00

32 GIGOUNON, Germain -1 BEL 20 Apr 1989 23 674.00

33 SAMPER-MONTANA, Jordi -1 ESP 23 Apr 1990 30 671.00

34 JOMBY, Tom 0 FRA 18 Feb 1991 17 649.00

35 BEGA, Alessandro 0 11 Jan 1991 19 648.00

36 BROUWER, Gijs 0 NED 14 Mar 1996 26 648.00

37 RONDONI, Pietro 0 03 Nov 1993 20 647.00

38 SHIMIZU, Yuta 0 JPN 09 Jun 1999 21 635.00

39 MONTEIRO, Joao 0 POR 27 Dec 1993 15 630.00

40 KRAVCHUK, Konstantin 0 RUS 23 Feb 1985 18 630.00

41 ESTEVE LOBATO, Eduard 0 ESP 18 Sep 1994 30 619.00

42 HUMBERT, Ugo 0 FRA 26 Jun 1998 11 615.00

43 CASANOVA, Hernan 0 ARG 06 Feb 1994 19 615.00

44 LUZ, Orlando 0 BRA 08 Feb 1998 23 615.00

45 HEYMAN, Christopher +1 BEL 08 Oct 1993 20 612.00

46 BARRERE, Gregoire +1 FRA 16 Feb 1994 11 606.00

47 GUINARD, Manuel +1 FRA 15 Nov 1995 22 606.00

48 MERTENS, Yannick +1 BEL 25 Jun 1987 16 601.00

49 BALAZS, Attila +1 HUN 27 Sep 1988 6 595.00

50 VILLANUEVA, Gonzalo +1 ARG 13 Jan 1995 24 590.00

1 BRITO, Fernanda 0 CHI 14 Feb 1992 13 988.002 GHIOROAIE, Ilona Georgiana 0 ROU 28 Mar 1998 12 702.003 SAMIR, Sandra 0 EGY 04 Nov 1997 15 588.004 MINNEN, Greet 0 BEL 14 Aug 1997 12 574.005 LEE, Hua-Chen 0 TPE 14 Sep 1993 7 572.006 PANTUCKOVA, Magdalena 0 CZE 28 Jan 1999 23 564.007 SALDEN, Lara 0 BEL 29 Jan 1999 13 546.008 PANTUCKOVA, Gabriela 0 CZE 10 Feb 1995 15 544.009 SHOSHYNA, Anastasiya 0 UKR 30 Nov 1997 9 520.0010 BASSOLS RIBERA, Marina 0 ESP 13 Dec 1999 13 508.0011 ROSCA, Andreea Amalia 0 ROU 20 Mar 1999 7 502.0012 LUANGNAM, Nudnida 0 THA 27 Feb 1987 12 496.0014 CRACIUN, Georgia Andreea 0 ROU 14 Jul 1999 11 474.0015 KOLAR, Nastja 0 SLO 15 Jul 1994 12 466.0016 MAKAROVA, Ekaterina 0 RUS 15 Feb 1996 22 456.0018 MISHINA, Daria 0 RUS 09 Apr 1993 10 436.0019 BOSKOVIC, Lea 0 CRO 22 Sep 1999 9 430.0020 EVTIMOVA, Dia 0 BUL 30 Apr 1987 18 430.0021 PRIBYLOVA, Anastasia 0 RUS 12 Feb 1996 13 414.0023 BERBEROVIC, Nefisa 0 BIH 03 Jul 1999 13 409.0024 PELLA, Catalina 0 ARG 31 Jan 1993 7 396.0025 APPLETON, Emily 0 GBR 01 Sep 1999 14 388.0026 CE, Gabriela 0 BRA 03 Mar 1993 8 384.0027 ANSHBA, Amina 0 RUS 09 Sep 1999 9 382.0028 ENE, Cristina 0 ROU 18 Dec 1995 12 378.0029 KUNG, Leonie 0 SUI 21 Oct 2000 6 372.0030 STEUR, Julyette Maria Josephine 0 GER 28 Jul 1995 15 372.0031 SIMION, Oana Georgeta 0 ROU 08 Mar 1996 14 368.0032 FLINK, Varvara 0 RUS 13 Dec 1996 5 364.0033 IN-ALBON, Ylena 0 SUI 06 Mar 1999 7 360.0034 GASPAR, Ioana 0 ROU 17 Apr 1983 19 354.0035 HALBAUER, Elizabeth 0 USA 10 Jul 1997 7 350.0036 RAMIALISON, Irina 0 FRA 09 Jun 1991 8 350.0037 TERZIYSKA, Julia 0 BUL 05 Mar 1996 8 346.0038 ROSCA, Ioana Loredana 0 ROU 20 Sep 1996 11 345.0039 CABAJ AWAD, Jacqueline 0 SWE 28 Jan 1996 15 344.0040 CADAR, Elena-Teodora 0 ROU 24 Feb 1994 20 342.0042 MORGINA, Anna 0 RUS 21 Aug 1991 15 340.0043 TAHAN, Maya 0 ISR 09 Jan 1999 21 339.0044 JONES, Francesca 0 GBR 19 Sep 2000 9 338.0045 THAMCHAIWAT, Bunyawi 0 THA 29 Jul 1998 11 336.0046 HOSTE FERRER, Claudia +1 ESP 12 Nov 1998 20 330.0047 SIEDLISKA, Natalia +1 GER 09 Dec 1995 17 325.0048 LESNIAK, Marta +1 POL 15 Mar 1988 5 324.0050 SHINIKOVA, Isabella +1 BUL 25 Oct 1991 8 320.00