ATP Auckland: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 1. Avanza al secondo turno Matteo Berrettini

Esordio positivo per Matteo Berrettini nel torneo ATP 250 di Auckland.

All’alba italiana il 22enne romano, numero 52 del ranking mondiale, ha sconfitto per 63 64, in un’ora ed undici minuti di partita, lo statunitense Mackenzie McDonald, numero 79 Atp, proveniente dalle qualificazioni. Prossimo ostacolo per lui il vincente dl match tra l’altro statunitense Steve Johnson, numero 33 Atp e nona testa di serie, e l’argentino Leonardo Mayer, numero 54 del ranking mondiale.

[Q] Mackenzie McDonald vs Matteo Berrettini



ATP Auckland 250 | Cemento | $527.880 – 1° Turno

Center Court – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Austin Krajicek / Artem Sitak vs [WC] Ajeet Rai / George Stoupe



2. Philipp Kohlschreiber vs [Q] Bradley Klahn



3. [WC] Cameron Norrie vs Benoit Paire



4. Joao Sousa vs [7] Denis Shapovalov (non prima ore: 07:00)



5. Jean-Julien Rojer / Horia Tecau vs [2] Bob Bryan / Mike Bryan



Grandstand – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Marius Copil vs Taylor Fritz



2. Jan-Lennard Struff vs [LL] Laslo Djere



3. [Q] Maximilian Marterer vs Tennys Sandgren (non prima ore: 04:00)