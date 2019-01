WTA Sydney: Il Tabellone Principale. C’è Camila Giorgi

WTA Sydney Premier | Cemento | $823.000

(1) Halep, Simona vs Bye

Ostapenko, Jelena vs Barty, Ashleigh

Kontaveit, Anett vs Mertens, Elise

Tsurenko, Lesia vs (6) Pliskova, Karolina

(4) Stephens, Sloane vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Gavrilova, Daria

Suárez Navarro, Carla vs Muguruza, Garbiñe

Sevastova, Anastasija vs (7) Bertens, Kiki

(8) Kasatkina, Daria vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Cibulkova, Dominika vs (WC) Stosur, Samantha

Bacsinszky, Timea vs (3) Osaka, Naomi

(5/WC) Kvitova, Petra vs Sabalenka, Aryna

Hsieh, Su-Wei vs Qualifier

(WC) Tomljanovic, Ajla vs Giorgi, Camila

Bye vs (2) Kerber, Angelique