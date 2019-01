Gijs Brouwer commette quattro doppi falli consecutivi e regala il break all’avversario (VIDEO)

Incredibile, ma per alcuni un po’ sospetto, che un giocatore professionista commetta 4 doppi falli consecutivi.

E’ accaduto nell’incontro degli ottavi di finale del torneo challenger di Orlando tra Gijs Brouwer e Ulises Blanch.

Il mancino 22enne tennista olandese, era avanti nel punteggio per 6-2 3-4 e non aveva commesso un solo singolo doppio fallo nell’intera partita fino a quando non è sembrato bloccarsi completamente.

Infatti Gijs, dal 15-0 ed era alla battuta, ha commesso ben 4 doppi falli consecutivi regalando il break all’avversario.

Blanch ha finito per poi vincere la partita per 2-6 6-3 6-3.

A beaufitul sight: Gijs Brouwers hitting 4 double faults in a row (had not hit a single one till 6-2 3-4 15-0). Thanks to @hotdog6969 for pointing it out pic.twitter.com/SbTeNJ5CkE

— Stefano Berlincioni (@Carretero77) 3 gennaio 2019