ATP Doha: Marco Cecchinato si sbarazza di Lajovic, semifinale e best ranking per l’azzurro

Continua la corsa di Marco Cecchinato al Qatar ExxonMobil Open 2019. Il tennista palermitano, numero 20 della classifica mondiale, è riuscito a prevalere sul serbo Dusan Lajovic col punteggio di 7-6(2) 6-2 in un’ora e 13 minuti di gioco: l’azzurro strappa così il pass per la semifinale, la quinta della sua carriera nel circuito maggiore, la prima dal torneo di Umago dello scorso luglio, e si appresta ad incrociare il rientrante Tomas Berdych, che ha dimostrato di essere in condizioni fisiche più che ottimali nel corso dei tre incontri giocati contro Kohlschreiber, Verdasco ed Herbert.

La vittoria odierna assume una certa rilevanza anche in ottica classifica ATP: i 90 punti ottenuti grazie alla semifinale, spingono l’azzurro alla diciottesima piazza. Cecchinato scavalca Diego Schwartzman, firma il best ranking e mette ora nel mirino il canadese Milos Raonic ed il russo Daniil Medvedev.

PRIMO SET – E’ di quarantatré minuti la durata complessiva di una prima frazione piuttosto equilibrata, nella quale entrambi i giocatori fanno del servizio la loro arma più importante. Il primo, e l’unico ad avere qualche esitazione nel corso del set, è Marco Cecchinato: nel nono gioco recupera da 15-30, nell’undicesimo compie la rimonta da 0-30. Si giunge al tiebreak, il perfetto equilibrio che c’è stato fino al 6-6 si spezza, fortunatamente a favore dell’azzurro: avvio preoccupante da parte di Lajovic, subito costretto a cedere due minibreak. Cecchinato scappa sul 5-0, fa rientrare parzialmente in corsa il suo avversario per poi chiudere la pratica per sette punti a due. Una frazione giocata molto bene, nonostante il risultato maturato, anche da Lajovic, a cui non è bastato mettere in campo l’85% di prime (ha ottenuto il 75% di punti con questo fondamentale).

SECONDO SET – Gli effetti di un primo set ceduto sul fil di lana si fanno sentire sul tennis di Dusan Lajovic: il serbo, arrivato ai quarti di finale dopo aver sconfitto Mannarino e Berankis, cancella quattro palle break nel gioco d’apertura, alle quali fa da seguito una quinta che Cecchinato converte in maniera pressoché perfetta. Risposta profonda da sinistra, Lajovic non trova il campo col rovescio in uscita dal servizio: salito sull’1-0, Cecchinato allenta leggermente la presa, rischia di rimettere in scia Lajovic (recupera da 15-40 nel secondo game, tenendo ai vantaggi) ma poi, spinto da un tennis scintillante, ottiene il doppio break, nel quinto gioco, che contribuisce a chiudere i conti con qualche istante d’anticipo. Lajovic smette di giocare in risposta, Cecchinato gli concede un game (il settimo) e poi tiene a zero nel gioco decisivo per il 6-2 finale che vale, oltre al best ranking, una semifinale tutta da vivere contro Tomas Berdych.

Cronaca di Lorenzo Carini

La partita punto per punto



ATP Doha Dusan Lajovic Dusan Lajovic 6 2 Marco Cecchinato [4] Marco Cecchinato [4] 7 6 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-4 → 1-5 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 1-6* 2-6* 6-6 → 6-7 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Lajovic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Cecchinato 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Lajovic 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

D. Lajovic – M. Cecchinato

01:13:57

6 Aces 4

1 Double Faults 0

77% 1st Serve % 80%

33/46 (72%) 1st Serve Points Won 36/47 (77%)

6/14 (43%) 2nd Serve Points Won 9/12 (75%)

5/7 (71%) Break Points Saved 2/2 (100%)

10 Service Games Played 10

11/47 (23%) 1st Return Points Won 13/46 (28%)

3/12 (25%) 2nd Return Points Won 8/14 (57%)

0/2 (0%) Break Points Won 2/7 (29%)

10 Return Games Played 10

39/60 (65%) Total Service Points Won 45/59 (76%)

14/59 (24%) Total Return Points Won 21/60 (35%)

53/119 (45%) Total Points Won 66/119 (55%)

48 Ranking 20

28 Age 26

Belgrade, Serbia Birthplace Palermo, Italy

Stara Pazova, Serbia Residence Palermo, Italy

6’0″ (182 cm) Height 6’1″ (185 cm)

183 lbs (83 kg) Weight 172 lbs (78 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2007 Turned Pro 2010

24/24 Year to Date Win/Loss 23/23

0 Year to Date Titles 2

0 Career Titles 2

$3,277,158 Career Prize Money $2,243,639