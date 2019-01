Ranking Maschile Under 18: Lorenzo Musetti è il nuovo numero quattro del mondo

L’International Tennis Federation (ITF) ha aggiornato, come di consueto, le classifiche mondiali under 18: scoccato il 2019, hanno abbandonato il ranking tutti i giocatori nati nel 2000 per raggiunti limiti d’età. Ne approfitta Lorenzo Musetti (primo 2002 al mondo) che guadagna quattro posizioni e si porta al n.4 della classifica, preceduto da Chun Hsin Tseng, Adrian Andreev e Brandon Nakashima. Il secondo italiano U18 è Giulio Zeppieri, numero 33.

LA NUOVA TOP-10 MONDIALE

1. Chun Hsin Tseng (TPE) (2001) +0

2. Adrian Andreev (BUL) (2001) +2

3. Brandon Nakashima (USA) (2001) +2

4. Lorenzo Musetti (ITA) (2002) +4

5. Bu Yunchaokete (CHN) (2002) +7

6. Otto Virtanen (FIN) (2001) +7

7. Jack Draper (GBR) (2001) +7

8. Filip Cristian Jianu (ROU) (2001) +7

9. Rinky Hijikata (AUS) (2001) +7

10. Nicolas Alvarez Varona (ESP) (2001) +8

LA NUOVA TOP-10 ITALIANA

4. Lorenzo Musetti (ITA) (2002) +4

33. Giulio Zeppieri (ITA) (2001) +19

53. Matteo Arnaldi (ITA) (2001) +32

60. Francesco Passaro (ITA) (2001) +33

84. Filippo Moroni (ITA) (2001) +39

86. Fabrizio Andaloro (ITA) (2001) +39

92. Luciano Darderi (ITA) (2002) +39

105. Luca Nardi (ITA) (2003) +45

122. Giacomo Dambrosi (ITA) (2001) +52

137. Emiliano Maggioli (ITA) (2001) +63