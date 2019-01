W25 Hong Kong, entry list: Georgia Brescia e Camilla Rosatello al via nelle qualificazioni

Figurano i nomi di Georgia Brescia e Camilla Rosatello nelle qualificazioni del torneo W25 di Hong Kong, il cui inizio è fissato per il prossimo 7 gennaio.

Brescia, classe 1996 ed attuale n.364 del ranking mondiale (miglior classifica al n.184, raggiunta nell’ottobre 2017), ripartirà dal torneo asiatico dopo un finale di stagione tutt’altro che positivo, con sei sconfitte al primo turno negli ultimi sette tornei disputati. Seconda settimana in quel di Hong Kong, invece, per Camilla Rosatello che nell’ultimo torneo è uscita di scena al secondo turno delle “quali”, battuta dalla giapponese Omae in due set.

TABELLONE PRINCIPALE: nessuna italiana al via

ITF ALTERNATES: Camilla Rosatello (59)

QUALIFICAZIONI: Georgia Brescia, Camilla Rosatello