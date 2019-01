ATP Doha: Marco Cecchinato esce di scena in semifinale, avanza Tomas Berdych

Si ferma in semifinale l’avventura di Marco Cecchinato al Qatar ExxonMobil Open 2019: il tennista palermitano, già certo di migliorare il suo best ranking a partire dalla giornata di lunedì (sarà al diciottesimo posto, ad una manciata di punti di distanza da Milos Raonic e Daniil Medvedev), è stato sconfitto dal ceco Tomas Berdych, al rientro alle competizioni dopo oltre sei mesi di stop, col punteggio di 7-6(6) 6-3 in un’ora e 29 minuti di gioco.

Il nativo di Valasske Mezirici, classe 1985 e numero 71 del ranking ATP (è entrato in tabellone per mezzo di una wild card; lo stesso accadrà la prossima settimana in quel di Auckland), conferma, con la prestazione sfoderata quest’oggi, di essere in condizioni fisiche ottimali. L’allievo di Martin Stepanek tornerà in campo domani, sabato 5 gennaio, contro Roberto Bautista Agut, reduce da una vittoria rocambolesca ai danni del primo favorito del seeding, il serbo Novak Djokovic.

Per Tomas Berdych, che in carriera ha vinto tredici titoli nel circuito maggiore, si tratterà della trentatreesima finale a livello ATP, la prima dal maggio 2017. In quell’occasione, a Lione, venne sconfitto dal francese Tsonga in due parziali (7-6 7-5). Il tennista ceco, seguito sugli spalti anche dalla moglie Ester Satorova, sarà chiamato, nelle prossime settimane, a difendere un’importante cambiale di punti derivante dai quarti di finale raggiunti lo scorso anno agli Australian Open: una missione non semplice, ma nemmeno impossibile per un giocatore che, evidentemente, ha tutte le carte in regola per poter dire la sua a Melbourne Park, dove non rientrerà fra le prime trentadue teste di serie.

PRIMO SET – Una prima frazione giocata ad altissimo livello da entrambi i giocatori, come dimostrerà poi il saldo vincenti-errori positivo sia per Berdych (+12) che per Cecchinato (+3). Cecchinato esprime un buon tennis, anche se è evidente un calo al servizio rispetto alle partite giocate con Stakhovsky e Lajovic (“solo” il 64% di prime in campo per il siciliano, con il 65% di punti vinti). Nel quarto gioco, Berdych sbaglia un comodo dritto in campo aperto: Cecchinato, sul 30-40, non riesce a convertire la palla break a causa delle battute tanto potenti quanto precise del suo avversario. E’ il ceco a cedere la battuta per primo, Cecchinato vola sul 4-2 ma il suo vantaggio dura una manciata di minuti, complice l’immediato controbreak operato da Berdych ai vantaggi.

Di qui in poi, torna l’equilibrio che si era intravisto nelle fasi iniziali dell’incontro: giunti al tiebreak, Cecchinato parte col piede giusto, portandosi rapidamente sul 4-1. C’è tanto rammarico per un doppio fallo di Berydch non ravvisato né dal giudice di sedia, né dal giudice di linea: l’italiano esita, decide di non chiamare l’occhio di falco e fa male, perché dal possibile 5-1 all’effettivo 4-2 c’è una differenza abissale.

Cecchinato, nonostante questa ingenuità, riesce comunque a portarsi sul 6-3, procurandosi tre set point consecutivi: i primi due sfumano con altrettanti servizi vincenti di Berdych, mentre il terzo se ne va a causa di una grande volée vincente di Berdych che, sceso a rete dopo un profondo slice di rovescio, non si è fatto cogliere impreparato. Il ceco continua la sua serie positiva, vince altri due punti e si aggiudica il tiebreak per otto punti a sei in 54 minuti.

SECONDO SET – L’esito del primo parziale ha un’influenza enorme sul gioco di Marco Cecchinato, che non riesce più a giocare con tranquillità e raramente mette in difficoltà il suo sfidante. Berdych, dal canto suo, alza in maniera vertiginosa il rendimento al servizio, vincendo l’86% di punti con la prima (12 su 14) ed il 100% di punti con la seconda (8 su 8), e anche in risposta, specialmente sulle seconde di Cecchinato (non più insidiose rispetto a quelle trovate nel corso della prima frazione), si dimostra piuttosto a suo agio. Basta un break, ottenuto nel secondo ceco, a spalancare le porte verso il successo al tennista ceco, abile a chiudere col servizio a disposizione nel nono gioco (turno di battuta a zero), dopo essersi visto annullare ben tre match point nel precedente turno di servizio di Marco Cecchinato.

Cronaca di Lorenzo Carini