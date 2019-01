ATP Pune: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 2. Simone Bolelli al secondo turno

Avanza Simone Bolelli nel torneo ATP 250 di Pune.

Il 33enne di Budrio, numero 145 Atp, promosso dalle qualificazioni, ha superato il primo turno nel tabellone principale grazie al successo per 64 64, in un’ora e 22 minuti di partita, sull’uzbeko Denis Istomin, numero 93 Atp. Prossimo avversario per l’azzurro lo spagnolo Jaume Munar, numero 81 Atp.

ATP Pune 250 | Cemento | $527.880 – 1° Turno

Centre Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 3:00 pm)

1. [Q] Felix Auger-Aliassime vs Ivo Karlovic



ATP Pune Felix Auger-Aliassime Felix Auger-Aliassime 4 5 Ivo Karlovic Ivo Karlovic 6 7 Vincitore: I. KARLOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 I. Karlovic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 5-6 → 5-7 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-5 → 5-6 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 I. Karlovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 I. Karlovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 I. Karlovic 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 I. Karlovic 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 4-5 I. Karlovic 0-15 df 30-15 ace 40-15 3-4 → 3-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 I. Karlovic 15-15 ace 30-15 ace 40-15 2-3 → 2-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 I. Karlovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 I. Karlovic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. [Q] Saketh Myneni vs [5] Benoit Paire (non prima ore: 12:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Marcel Granollers vs [WC] Ramkumar Ramanathan



ATP Pune Marcel Granollers Marcel Granollers 6 4 3 Ramkumar Ramanathan Ramkumar Ramanathan 4 6 6 Vincitore: R. RAMANATHAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Ramanathan 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 R. Ramanathan 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-4 → 2-5 M. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Granollers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Ramanathan 0-15 0-30 15-30 40-30 ace ace 1-1 → 1-2 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Ramanathan 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Granollers 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 R. Ramanathan 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 M. Granollers 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Ramanathan 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 R. Ramanathan 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 M. Granollers 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Ramanathan 15-0 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 R. Ramanathan 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 M. Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 R. Ramanathan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 M. Granollers 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 R. Ramanathan 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Granollers 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 R. Ramanathan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

4. Laslo Djere vs [WC] Arjun Kadhe (non prima ore: 15:30)



ATP Pune Laslo Djere Laslo Djere 0 0 Arjun Kadhe • Arjun Kadhe 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Kadhe 0-0

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 3:00 pm)

1. [Q] Simone Bolelli vs Denis Istomin



ATP Pune Simone Bolelli Simone Bolelli 6 6 Denis Istomin Denis Istomin 4 4 Vincitore: S. BOLELLI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Bolelli 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 D. Istomin 15-0 30-0 40-15 5-3 → 5-4 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 D. Istomin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 4-2 → 5-2 S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 D. Istomin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 D. Istomin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 S. Bolelli 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Istomin 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 D. Istomin 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 D. Istomin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-2 → 4-3 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 D. Istomin 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 D. Istomin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Istomin 30-0 ace 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

2. [Q] Antoine Hoang vs Jiri Vesely



ATP Pune Antoine Hoang Antoine Hoang 6 4 4 Jiri Vesely Jiri Vesely 4 6 6 Vincitore: J. VESELY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Hoang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 J. Vesely 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 A. Hoang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 J. Vesely 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Hoang 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 A. Hoang 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Vesely 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Hoang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Hoang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 A. Hoang 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Vesely 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Hoang 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Vesely 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 A. Hoang 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Hoang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Hoang 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Hoang 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Vesely 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 A. Hoang 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 3-3 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Hoang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Hoang 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Vesely 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

3. [1] Rohan Bopanna / Divij Sharan vs Radu Albot / Malek Jaziri



ATP Pune Rohan Bopanna / Divij Sharan [1] Rohan Bopanna / Divij Sharan [1] 6 6 Radu Albot / Malek Jaziri Radu Albot / Malek Jaziri 1 2 Vincitori: BOPANNA / SHARAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Bopanna / Sharan 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 R. Albot / Jaziri 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 R. Bopanna / Sharan 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 R. Albot / Jaziri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-0 → 4-1 R. Bopanna / Sharan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 R. Albot / Jaziri 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 R. Bopanna / Sharan 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 1-0 → 2-0 R. Albot / Jaziri 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Bopanna / Sharan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-1 → 6-1 R. Albot / Jaziri 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-0 → 5-1 R. Bopanna / Sharan 15-0 ace 30-0 ace 40-15 4-0 → 5-0 R. Albot / Jaziri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 R. Bopanna / Sharan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 R. Albot / Jaziri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 R. Bopanna / Sharan 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

4. Leander Paes / Miguel Angel Reyes-Varela vs David Marrero / Hans Podlipnik-Castillo



ATP Pune Leander Paes / Miguel Angel Reyes-Varela Leander Paes / Miguel Angel Reyes-Varela 6 6 David Marrero / Hans Podlipnik-Castillo David Marrero / Hans Podlipnik-Castillo 3 4 Vincitori: PAES / REYES-VARELA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Paes / Angel Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 D. Marrero / Podlipnik-Castillo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 L. Paes / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 D. Marrero / Podlipnik-Castillo 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 L. Paes / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Marrero / Podlipnik-Castillo 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Paes / Angel Reyes-Varela 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 D. Marrero / Podlipnik-Castillo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Paes / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Marrero / Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Paes / Angel Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 D. Marrero / Podlipnik-Castillo 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 L. Paes / Angel Reyes-Varela 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-3 → 4-3 D. Marrero / Podlipnik-Castillo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Paes / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Marrero / Podlipnik-Castillo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 L. Paes / Angel Reyes-Varela 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Marrero / Podlipnik-Castillo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 L. Paes / Angel Reyes-Varela 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 3:00 pm)

1. Ilya Ivashka vs Hubert Hurkacz



ATP Pune Ilya Ivashka Ilya Ivashka 6 6 6 Hubert Hurkacz Hubert Hurkacz 7 2 3 Vincitore: I. IVASHKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 I. Ivashka 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 4-1 → 4-2 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 40-15 3-0 → 3-1 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 H. Hurkacz 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-0 → 2-0 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 I. Ivashka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 9-10* 6-6 → 6-7 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-6 → 6-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-5 → 5-6 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 3-4 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 I. Ivashka 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

2. Denys Molchanov / Igor Zelenay vs Pablo Andujar / Roberto Carballes Baena



ATP Pune Denys Molchanov / Igor Zelenay Denys Molchanov / Igor Zelenay 6 6 Pablo Andujar / Roberto Carballes Baena Pablo Andujar / Roberto Carballes Baena 1 4 Vincitori: MOLCHANOV / ZELENAY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Molchanov / Zelenay 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 P. Andujar / Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 5-4 D. Molchanov / Zelenay 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 5-2 → 5-3 P. Andujar / Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 5-2 D. Molchanov / Zelenay 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 P. Andujar / Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 D. Molchanov / Zelenay 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 P. Andujar / Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 D. Molchanov / Zelenay 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 P. Andujar / Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Molchanov / Zelenay 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 P. Andujar / Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-1 → 5-1 D. Molchanov / Zelenay 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 P. Andujar / Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-0 → 3-1 D. Molchanov / Zelenay 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 3-0 P. Andujar / Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 D. Molchanov / Zelenay 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [3] Marcelo Arevalo / Jamie Cerretani vs Simone Bolelli / Ivan Dodig