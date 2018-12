ATP Doha: Paolo Lorenzi esce di scena all’esordio, Verdasco passa in due set

Battuta d’arresto all’esordio nel tabellone principale del Qatar ExxonMobil Open 2019 per Paolo Lorenzi, tennista italiano classe 1981 che, dopo aver perso al turno decisivo delle qualificazioni per mano del lituano Ricardas Berankis, è entrato come lucky loser al posto di Feliciano Lopez, ritiratosi a tabellone compilato per un problema fisico.

Il giocatore senese, attuale numero 109 della classifica ATP, è stato sconfitto da Fernando Verdasco, ottavo favorito del seeding, col punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e ventinove minuti di gioco. Il nativo di Madrid, residente proprio in quel di Doha (città dove è in corso il torneo), tornerà in campo nella giornata di mercoledì contro il vincente dell’incontro tra Philipp Kohlschreiber e Tomas Berdych, al rientro nel circuito maggiore dopo un lungo periodo di stop forzato.

PRIMO SET – Paolo Lorenzi parte meglio rispetto al suo avversario, dimostrando di essersi adattato piuttosto bene ai campi veloci del Qatar Open. L’azzurro ottiene il primo break della partita nel terzo game: si porta sul 30-40 vincendo uno scambio prolungato (26 colpi), poi approfitta di un dritto steccato da parte di Verdasco per consolidare il vantaggio. Il mancino iberico non ci sta, si procura immediatamente quattro opportunità del controbreak che però non riesce a convertire, complice un Lorenzi in grande spolvero alla battuta (tre delle quattro chance, infatti, sono state cancellate da altrettanti servizi vincenti da parte dell’azzurro).

Il controbreak, però, è nell’aria: Lorenzi non è più abituato a giocare a questi livelli e ne paga le conseguenze, rimettendo involontariamente in carreggiata Verdasco che, sotto per 2-3, sbaglia davvero poco riuscendo a ristabilire la parità. Il numero di errori non forzati di Verdasco diminuisce drasticamente, rispetto alle fasi iniziali è lo spagnolo a fare la partita e il tutto si rispecchia in campo: superiorità evidente per il n.28 ATP, che piazza una striscia di cinque giochi consecutivi dall’1-3 e si aggiudica la frazione d’apertura con lo score di 6-3 in 42 minuti.

SECONDO SET – Break e controbreak in avvio di secondo set, Lorenzi gioca alla pari con il suo avversario per buona parte della frazione, salvo poi cedere nelle fasi finali. Il senese, che non supera un turno nel main draw del Qatar Open dall’edizione del 2013, perde la battuta a quindici nel settimo gioco, spalancando la strada verso il successo a Fernando Verdasco che, contrariamente all’italiano, conferma di trovarsi piuttosto a suo agio a Doha: il madrileno chiude la frazione per 6-4, garantendosi di non perdere alcun punto in classifica avendo eguagliato il risultato dello scorso anno (raggiunse il secondo turno; venne eliminato da Andrey Rublev dopo aver vinto all’esordio con l’israeliano Dudi Sela).

