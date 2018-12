ATP Pune: LIVE I risultati con il dettagliato del Turno decisivo di Quali. Simone Bolelli nel main draw. Fuori Quinzi

(1) Anderson, Kevin vs Bye

Djere, Laslo vs (WC) Kadhe, Arjun

(Q) Bolelli, Simone vs Istomin, Denis

Albot, Radu vs (7) Munar, Jaume

(3) Simon, Gilles vs Bye

Ivashka, Ilya vs Hurkacz, Hubert

(Q) Hoang, Antoine vs Vesely, Jiri

(Q) Myneni, Saketh vs (5) Paire, Benoit

(6) Carballes Baena, Roberto vs (PR) Darcis, Steve

Mmoh, Michael vs (WC) Gunneswaran, Prajnesh

Granollers, Marcel vs (WC) Ramanathan, Ramkumar

Bye vs (4) Jaziri, Malek

(8) Andujar, Pablo vs Donskoy, Evgeny

(Q) Auger-Aliassime, Felix vs Karlovic, Ivo

Gulbis, Ernests vs Sousa, Pedro

Bye vs (2) Chung, Hyeon

Court 1 – Ora italiana: 08:30 (ora locale: 1:00 pm)

1. Sebastian Ofner vs [5] Simone Bolelli



ATP Pune Sebastian Ofner Sebastian Ofner 6 5 Simone Bolelli [5] Simone Bolelli [5] 7 7 Vincitore: S. BOLELLI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Ofner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Ofner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Bolelli 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Ofner 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-3 → 3-4 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Bolelli 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 S. Ofner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Ofner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 S. Ofner 15-0 ace 30-0 30-15 2-2 → 3-2 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Ofner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 S. Bolelli A-40 1-0 → 1-1 S. Bolelli 0-0 → 1-0

2. [WC] Saketh Myneni vs [8] Egor Gerasimov



ATP Pune Saketh Myneni Saketh Myneni 6 6 7 Egor Gerasimov [8] Egor Gerasimov [8] 4 7 6 Vincitore: S. MYNENI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 S. Myneni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 E. Gerasimov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Myneni 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Myneni 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-3 → 4-4 E. Gerasimov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-2 → 4-3 S. Myneni 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 E. Gerasimov 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-1 → 4-1 S. Myneni 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 3-1 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 S. Myneni 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 E. Gerasimov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 S. Myneni 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Myneni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 E. Gerasimov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Myneni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 E. Gerasimov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Myneni 0-15 15-15 40-15 2-2 → 3-2 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Myneni 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 E. Gerasimov 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 S. Myneni 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Gerasimov 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 S. Myneni 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-3 → 5-4 E. Gerasimov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 S. Myneni 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 E. Gerasimov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-1 → 4-2 S. Myneni 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 4-1 E. Gerasimov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 S. Myneni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 E. Gerasimov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Myneni 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 08:30 (ora locale: 1:00 pm)

1. [3] Thiago Monteiro vs [6] Antoine Hoang



ATP Pune Thiago Monteiro [3] Thiago Monteiro [3] 6 3 2 Antoine Hoang [6] Antoine Hoang [6] 4 6 6 Vincitore: A. HOANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Hoang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 A. Hoang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 T. Monteiro 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 A. Hoang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 T. Monteiro 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 1-2 A. Hoang 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Hoang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A. Hoang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Hoang 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Hoang 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-1 → 1-2 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Hoang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Monteiro 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Hoang 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Hoang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Hoang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Hoang 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 T. Monteiro 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Hoang 0-0 → 0-1

2. [1] Felix Auger-Aliassime vs [7] Gianluigi Quinzi