ATP Pune: Il Tabellone Principale. Nessun azzurro al via

(1) Anderson, Kevin vs Bye

Djere, Laslo vs (WC) Kadhe, Arjun

Qualifier vs Istomin, Denis

Albot, Radu vs (7) Munar, Jaume

(3) Simon, Gilles vs Bye

Ivashka, Ilya vs Hurkacz, Hubert

Qualifier vs Vesely, Jiri

Qualifier vs (5) Paire, Benoit

(6) Carballes Baena, Roberto vs (PR) Darcis, Steve

Mmoh, Michael vs (WC) Gunneswaran, Prajnesh

Granollers, Marcel vs (WC) Ramanathan, Ramkumar

Bye vs (4) Jaziri, Malek

(8) Andujar, Pablo vs Donskoy, Evgeny

Qualifier vs Karlovic, Ivo

Gulbis, Ernests vs Sousa, Pedro

Bye vs (2) Chung, Hyeon