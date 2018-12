Il ritorno di Maria Sharapova: “Il problema alla spalla è stato lungo”

Il ritorno di Maria Sharapova alla competizioni sta per avvenire. La russa, che non gareggia dagli US Open, è in Cina per giocare il WTA di Shenzhen, torneo che inizierà la prossima settimana.

Parlando ai giornalisti al suo arrivo in Cina, l’ex numero uno del mondo era naturalmente felice. “Sono molto contenta di tornare in campo e di competere di nuovo nel circuito. Il problema alla spalla è stato lungo. Penso sarà difficile trovare il ritmo nelle prime partite, ma penso che migliorerò gradualmente per essere competitiva agli Australian Open”.