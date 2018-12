Ufficiale: Marcelo Rios non giocherà il Challenger di Columbus

Marcelo Rios non sarà di scena nel tabellone principale del Challenger di Columbus, il cui inizio è fissato per il 7 gennaio prossimo. Il cileno, ex numero uno del ranking mondiale, aveva richiesto, nei giorni scorsi, una wild card per il torneo statunitense: l’invito, come si è appreso qualche ora fa, è stato però rifiutato dagli organizzatori, i quali hanno spiegato come le wild card vengono decise esclusivamente a ridosso del torneo, da una commissione specializzata.

Marcelo Rios, che non disputa una partita nel circuito professionistico dall’aprile 2004, ha fatto sapere che continuerà comunque ad allenarsi, con la speranza di poter tornare a giocare nei prossimi mesi. L’età (spegnerà 43 candeline il prossimo 26 dicembre) non sembra preoccuparlo.