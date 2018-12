Challenger Da Nang: Entry list. Saranno tre gli azzurri al via

Per problemi dovuti al nuovo regolamento (mischiando classifica ATP e ITF) al momento non è disponibile l’entry list grafica del circuito challenger. Ci scusiamo per il disagio.

Challenger Tour 125 $ 162,480 € 137,560Challenger Tour 110 $ 135,400 € 114,800Challenger Tour 100 $ 108,320 € 92,040Challenger Tour 90 $ 81,240 € 69,280Challenger Tour 80 $ 54,160 € 46,600

De Nang CH (408 ATP, 38 ITF, 45 ITF Q) – 07-13 Gennaio 2019

Da Nang, Vietnam (Hard Outdoor) / Challenger Tour 80 ($54,000)

096 Granollers, Marcel (ESP)

137 Bhambri, Yuki (IND)

260 Myneni, Saketh (IND)

292 Viola, Matteo

296 Mukund, Sasi Kumar (IND)

297 Kwiatkowski, Thai-Son (USA)

299 Yang, Tsung-Hua (TPE)

302 Sarkissian, Alexander (USA)

312 Valkusz, Mate (HUN)

321 Song, Evan (USA)

324 Fanselow, Sebastian (GER)

327 Takahashi, Yusuke (JPN)

333 Safiullin, Roman (RUS)

338 Tokuda, Renta (JPN)

339 Piros, Zsombor (HUN)

340 Nagal, Sumit (IND)

343 Muller, Alexandre (FRA)

354 Boluda-Purkiss, Carlos (ESP)

356 Escoffier, Antoine (FRA)

359 Ochi, Makoto (JPN)

360 Yevseyev, Denis (KAZ)

366 Wu, Tung-Lin (TPE)

367 Nam, Ji Sung (KOR)

369 Gabashvili, Teymuraz (RUS)

371 Altmaier, Daniel (GER)

376 Hassan, Benjamin (GER)

378 Sakamoto, Pedro (BRA)

380 Jahn, Jeremy (GER)

383 Bega, Alessandro

385 Durasovic, Viktor (NOR)

391 Bai, Yan (CHN)

393 Kadhe, Arjun (IND)

396 Lenz, Julian (GER)

397 Sekiguchi, Shuichi (JPN)

402 Balaji, N. Sriram (IND)

408 Hossam, Youssef (EGY)

Main Draw ITF

ITF16 Bonadio, Riccardo

ITF26 Tiurnev, Evgenii (RUS)

ITF33 Samper-Montana, Jordi (ESP)

ITF38 Kim, Cheong-Eui (KOR)