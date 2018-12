Challenger Columbus: Entry list. C’è Gianluca Mager nel main draw

Per problemi dovuti al nuovo regolamento (mischiando classifica ATP e ITF) al momento non è disponibile l’entry list grafica del circuito challenger. Ci scusiamo per il disagio.

Challenger Tour 125 $ 162,480 € 137,560Challenger Tour 110 $ 135,400 € 114,800Challenger Tour 100 $ 108,320 € 92,040Challenger Tour 90 $ 81,240 € 69,280Challenger Tour 80 $ 54,160 € 46,600

Columbus, OH, USA (Hard Indoor) / Challenger Tour 80 ($54,000)

PR198 Marchenko, Illya (UKR)

222 Galan, Daniel Elahi (COL)

243 De Bakker, Thiemo (NED)

244 Peliwo, Filip (CAN)

248 Gombos, Norbert (SVK)

251 Ignatik, Uladzimir (BLR)

252 Cid Subervi, Roberto (DOM)

254 Giraldo, Santiago (COL)

255 Aragone, JC (USA)

257 Zapata Miralles, Bernabe (ESP)

258 Novikov, Dennis (USA)

262 Bonzi, Benjamin (FRA)

263 King, Kevin (USA)

264 Elias, Gastao (POR)

265 Serdarusic, Nino (CRO)

266 Bourgue, Mathias (FRA)

268 Hernandez-Fernandez, Jose (DOM)

270 Tatlot, Johan (FRA)

271 Mager, Gianluca

272 Vilella Martinez, Mario (ESP)

273 Ojeda Lara, Ricardo (ESP)

274 Broady, Liam (GBR)

280 Coria, Federico (ARG)

282 Oliveira, Goncalo (POR)

283 Uchida, Kaichi (JPN)

284 Taberner, Carlos (ESP)

285 Couacaud, Enzo (FRA)

286 Miedler, Lucas (AUT)

287 King, Evan (USA)

288 Grigelis, Laurynas (LTU)

293 Choinski, Jan (GER)

294 Safranek, Vaclav (CZE)

295 Griekspoor, Scott (NED)

300 Pavic, Ante (CRO)

301 Collarini, Andrea (ARG)

305 Setkic, Aldin (BIH)

307 Wu, Yibing (CHN)

Main Draw – ITF

ITF02 Heller, Peter (GER)

ITF11 Reboul, Fabien (FRA)

ITF14 Souza, Joao (BRA)

ITF23 Jomby, Tom (FRA)