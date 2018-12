Italiane nei tornei ITF: Claudia Giovine vince a Monastir

Secondo titolo stagionale a livello ITF in singolare, il decimo complessivo in carriera, per Claudia Giovine che ha conquistato il torneo da $15,000 di Monastir (Tunisia). La giocatrice brindisina, classe 1990 ed attuale numero 664 del ranking mondiale, ha sfruttato al meglio la wild card che le è stata concessa dagli organizzatori, vincendo il titolo grazie ad una finale giocata in maniera perfetta contro la statunitense Chiara Scholl, numero uno del seeding.

Sono bastati appena 58′ a Claudia Giovine per archiviare la pratica col punteggio di 6-0 6-0, primo doppio bagel stagionale inflitto dalla pugliese ad un’avversaria.

FINALE – ITF $15,000 MONASTIR:

(8) Giovine b. (1) Scholl 6-0 6-0