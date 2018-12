Dal prossimo anno arriva nel circuito WTA lo shot clock. Nel maschile solo nei Masters 1000

Quello che è stato un semplice test in alcuni eventi prima degli US Open e agli Us Open diventerà una regola reale entro il 2019.

Nei principali tornei ci sarà l’orologio in campo, la famosa regola dello shot clock, in modo che le giocatrici non superino i 25 secondi stabiliti tra un punto e l’altro.

Lo shot clock sarà presente dni tornei Premier, Premier 5, Premier Mandatory e anche alle WTA Finals, che rappresentano 22 tornei del calendario femminili. D’altro canto, l’orologio sarà un’opzione per ora nei 34 tornei internazional WTA e nella serie di tornei 125k. Nel 2020 diventeranno obbligatori per tutti.

I giocatori che supereranno i 25 secondi saranno avvertiti la prima volta, perderanno la prima di servizio o il punto se trasgrediranno la regola una seconda volta o successiva.

Dal 2019 anche nel circuito maschile, ma soltanto per i Masters 1000 sarà obbligatorio l’orologio in campo.

Sarà raccomandato e proposto ai tornei di ogni ordine e grado, ma per le categorie minori rimarrà facoltativo fino al 2020, quando invece diventerà parte dei requisiti obbligatori per gli eventi ATP.