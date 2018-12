Adriano Panatta: perché non è nel circuito?

Siamo abituati a vedere i campioni del passato, i miti dei nostri ricordi, diventare sempre più spesso coach di primo piano: Ivan Lendl, Boris Becker, Andre Agassi e Carlos Moya solo per citarne alcuni, tutti grandi giocatori che sono arrivati in vetta al ranking e che, con fortune alterne, hanno saputo apportare tutta la loro esperienza e il loro carattere vincente a servizio di altre imprese. Campioni che hanno saputo compiere il grande salto: stranisce quindi, guardandolo da questo punto di vista, che il più grande tennista italiano di tutti i tempi, Adriano Panatta, sia fuori dal tennis che conta e non sieda su una panchina nelle vesti di allenatore.

A dire il vero Panatta continua a essere presente nel mondo del tennis (attualmente è commentatore tv) però non sarebbe più “utile” come coach? “Non convenzionale” nel gioco e nel carattere che esprimeva in campo, Panatta ha saputo rivestire al meglio il ruolo di capitano non giocatore di Coppa Davis, portando la nazionale italiana ai suoi migliori risultati dai tempi dell’insalatiera vinta in Cile, conquistata con un Panatta questa volta giocatore nel 1976. Carica agonistica e sagacia tattica: chi non vorrebbe un allenatore in grado di trasmettere questi valori?

10 tornei vinti nel circuito, campione al Roland Garros nel 1976 suo anno d’oro (altre due semifinali per lui sulla terra parigina), 19 successi in doppio di cui fu un eccellente interprete, un best ranking di numero 4 al mondo, la posizione migliore per un tennista italiano, una carriera significativa nel circuito eppure a nessun giocatore, della nuova o della vecchia generazione, è venuto in mente di affidarsi a Panatta come allenatore. Perché? Una personalità forte, ingombrante: ma un allenatore deve passare sottotraccia per lavorare?

Borg lo voleva al suo fianco quando tentò il rientro nel circuito, lui glielo sconsigliò e non accettò l’incarico: i fatti gli diedero ragione, fu un’apparizione fugace e un poco triste.

Oggi Adriano Panatta farebbe benissimo a un movimento tennistico in pieno fermento, con giovani in rampa di lancio e pronti a tentare la fortuna nel grande tennis: quali dinamiche fanno sì che Panatta non faccia parte di questo carrozzone? Motivazioni legate a un rapporto difficile con la federazione o semplicemente il ruolo di allenatore non rappresenta una priorità nella vita attuale del più grande tennista italiano di tutti i tempi?

Alessandro Orecchio