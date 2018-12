Roger Federer e i tanti sponsor. Lo svizzero risponde alle critiche “Se non avessi contratti pubblicitari sarebbe perché ho agito in modo sbagliato”

Roger Federer è uno dei migliori atleti del mondo e guadagna tanto con i contratti pubblicitari. In totale, il 37enne svizzero è associato a 12 marchi, e con Uniqlo ha raggiunto delle vette di guadagno altissime.

Criticato a volte per l’eccesso di marchi che sponsorizza, a Federer questo non interessa. “Non posso accontentare tutti. Se non avessi contratti pubblicitari sarebbe perché ho agito in modo sbagliato. Non voglio essere costantemente discusso, soprattutto in Svizzera, ma cosa posso fare se la stampa parla di me? “.

“Le critiche saranno sempre presenti quando si è famosi ma a volte è difficile da accettarle. Nel corso degli anni però ho imparato ad andare oltre, la cosa più importante è essere me stesso. Ciò che è scritto non è così importante nella mia vita”.