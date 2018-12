Ancora rimandato il ritorno in campo di Svetlana Kuznetsova

Svetlana Kuznetsova ha annunciato ieri che non si è ancora ripresa dai problemi fisici e dovrà rimandare il suo ritorno alle competizioni, rinunciando alla stagione australiana.

“È con grande dispiacere che annuncio che non riuscirò a recuperare in tempo all’inizio della prossima stagione … Nei prossimi giorni subirò dei trattamenti intensivi e cercherò di mantenere il mio fisico in buona forma”, ha detto la Kuznetsova.

La russa è attualmente classificata al n. 107 ° della classifica mondiale.