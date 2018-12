Gilles Muller: ” Meglio giocare con Nadal e Federer rispetto a Djokovic e Murray”

Il lussemburghese Gilles Muller si è ritirato dal circuito pochi mesi fa e ed ha dichiarato recentemente che lui preferiva giocare con Roger Federer e Rafael Nadal rispetto a Novak Djokovic e Andy Murray.

“Devo ammettere che preferivo giocare contro Federer o Nadal piuttosto che contro Djokovic o Murray.

Sapevo che per vincere con quei grandi giocatori era necessario giocare perfettamente “, ha aggiunto Muller.

“Il mio stile di gioco poteva complicare il compito di Nadal sui campi più veloci. E anche se non sono mai riuscito vincere un set contro Federer e non avevo nessuna possibilità contro di lui, mi piaceva affrontarlo, perché a volte mi davo spazio, facendo degli errori. Questo non accadeva contro Djokovic e contro Murray “, ha ricordato il lussemburghese.