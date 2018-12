Lucas Pouille sceglie Amelie Mauresmo come suo nuovo coach

Lucas Pouille, ex top 10 e uno dei migliori giocatori francesi in attività, ha ingaggiato come coach la connazionale Amélie Mauresmo, ex numero uno WTA e capitano attuale di Coppa Davis.

Il 24enne, che si è separato da Emmanuel Planque alla fine di questa stagione, si è orientato su Amelie, tra l’altro ex coach di Andy Murray.

Pouille non intende più giocare la Coppa Davis – nel nuovo formato – anche se ora ha il capitano di Davis come sua nuova guida tecnica.