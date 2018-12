Dalla Serie A1: Definite le finali scudetto del Palatagliate. In arrivo a Lucca campioni top 100.

Al termine di una domenica densa di forti emozioni il campo, sommo e unico giudice, ha emesso il verdetto atteso dallo scorso 14 ottobre, data nella quale hanno preso il via i gironi preliminari.

Saranno Tennis Club Genova 1893 e Usd Beinasco, in campo femminile, e la sfida infinita in salsa capitolina tra Circolo Canottieri Aniene e Tennis Club Parioli, a livello maschile, a giocarsi i titoli di campione d’Italia. Teatro di queste sfide sarà, dal 7 al 9 dicembre, il Palatagliate di Lucca.

Proprio le giocatrici di casa del Ct Vicopelago sono andate ad un soffio dal suggellare una clamorosa rimonta nella sfida tra neo promosse contro le piemontesi di Beinasco. Sconfitte per 3-1 una settimana fa a Lucca, le ragazze del direttore tecnico Ivano Pieri hanno bissato, ma questa volta a loro favore, il punteggio del match di andata e portando, così, la sfida al decisivo doppio di spareggio. Nella partita senza prove di appello, l’Usd Beinasco ha piazzato l’acuto vincente con il duo Federica Di Sarra\Federica Rossi hanno superato, con il risultato di 6-4 6-0, Jasmine Paolini\Alice Matteucci. Se per il circolo piemontese si tratta della prima e storica finale, lo stesso discorso non vale per il Tc Genova 1893, campione d’Italia nel 2014. Il circolo ligure ha spezzato l’egemonia del Tc Prato, dominatore delle ultime tre stagioni. Forte del 3-1 conquistato in Toscana, il team ligure ha staccato il biglietto per l’ultimo atto tricolore per effetto dei successi di Alberta Brianti e Ludmila Samsonova.

Nel settore maschile andrà in scena il remake della finale di 12 mesi fa. Ai campioni d’Italia del Circolo Canottieri Aniene e ai rivali del Tc Parioli, reduci entrambi dal 4-2 del primo round, è bastato pareggiare 3-3 per accedere alla finale di Lucca. Al Park Tennis Club Genova e al Sg Angiulli Bari va l’onore delle armi per avere provato, fino all’ultimo 15, a capovolgere il punteggio di partenza. In casa Aniene i protagonisti di giornata sono stati Simone Bolelli (ex n.36 al mondo ed attuale n.146 del ranking ATP) e Matteo Berrettini (n.54), vincitori dei loro singolari e doppio vincente. Per il Tc Parioli, alla ricerca di quel titolo tricolore che manca dal lontano 1942, le notizie positive sono arrivate da Thomas Fabbiano (ex n.70 ed attuale n.102 ATP), Andrea Bessire e dal doppio composto dallo stesso Fabbiano e Miljan Zekic.

I giochi, quindi, sono fatti. L’inizio delle finali scudetto è oramai imminente: non ci resta che augurare buon divertimento a tutti gli appassionati che riempiranno le tribune del Palatagliate e che vinca il migliore.