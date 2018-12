Australian Open 2019: Shuai Peng domina i Play-Off e vince una wild card

Shuai Peng ha ottenuto una wild card per il tabellone principale degli Australian Open 2019: la tennista cinese, classe 1986 e n.182 WTA, ha vinto il torneo di Play-Off riservato alla zona Asia/Oceania di fronte al pubblico “amico” (il torneo si è giocato a Zhuhai, metropoli della Cina) grazie al ritiro di Kai Chen Chang, giocatrice taiwanese che si è vista costretta ad alzare bandiera bianca, per un problema fisico, nel corso del secondo parziale, sul punteggio di 6-2 1-0 in favore di Peng.

L’ex numero 14 del ranking mondiale di singolare, attuale n.62 in doppio, parteciperà per la quattordicesima volta in carriera a Melbourne Park, dove non è mai andata oltre gli ottavi di finale raggiunti nel 2011 e nel 2015. Il miglior risultato in un torneo dello Slam lo ha raggiunto a Flushing Meadows nel 2014, quando riuscì a spingersi sino al penultimo atto.

Nel 2018 ha giocato nel tabellone principale degli Australian Open, perdendo all’esordio per mano della giovanissima ucraina Marta Kostyuk con un doppio 6-2. In doppio, invece, è arrivata in semifinale assieme a Su-Wei Hsieh.

FINALE

Shuai Peng (1,CHN) b. Kai Chen Chang (Q,TPE) 6-2 1-0 Ritiro