Dalla Serie A2: Siena in campo per entrare nelle leggenda

Già ottenuto il miglior risultato della sua storia, Domenica 2 dicembre (ore 10.00, ingresso libero) il Ct Siena scenderà in campo per entrare nella leggenda: la compagine capitanata da Massimo Ardinghi infatti affronterà l’Usd Beinasco per la prima delle due sfide di finale dei play-off del campionato di Serie A2 femminile (ritorno domenica prossima in Piemonte).

Quello che stanno realizzando le ragazze senesi è sensazionale, ma bisogna ammettere che la dirigenza di Vico Alto ha costruito un gruppo formidabile proprio allo scopo di arrivare alla partite decisiva per la promozione, e ciò è accaduto: elementi del calibro di Agnes Bukta, di Laura Pous Tio, di Corinna Dentoni e una vivaista di livello come Chiara De Vito sono state fino ad oggi quasi perfette e cercheranno di dare il loro contributo anche nelle due partite decisive per la stagione. Dall’altra parte della rete ci sarà un avversario di livello altissimo, che è giunto primo nel proprio girone di qualificazione e che può contare su un trittico di elementi super-competitivi: l’ungherese Reka Luka Jani, Martina Colmegna e Martina Caregaro, tutte e tre giocatrici attualmente impegnate nel circuito professionistico e collocate tra la trecentesima e la cinquecentesima posizione nel ranking mondiale.

Per superare l’ostacolo Beinasco servirà un’altra prestazione eccellente, come quelle che hanno portato il Ct Siena al match decisivo per approdare in Serie A1.