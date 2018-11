Dominic Thiem parla dell’esperienza del servizio militare: “Era una porcata perché sono stato costretto a farlo”

Dominic Thiem, che ora ha 25 anni, ha ricordato la volta in cui è stato costretto a svolgere il servizio militare in Austria alla fine della stagione 2014, quando era già un top 50.

L’attuale numero 8 del ranking ATP non ha un bel ricordo della vicenda.

“Non sono un grande fan del servizio militare. Era una porcata perché sono stato costretto a farlo, perché qui in Austria è obbligatorio per legge. Nonostante tutto, perché ero un atleta, l’ho fatto solo per tre, quattro settimane, a differenza dei soliti sei mesi, ma ho avuto difficotà nella preseason e l’inizio della stagione successiva.”

Dominic sta già preparando il 2019 con il suo staff tecnico dopo una vacanza di 10 giorni alle Maldive con la fidanzata Kristina Mladenovic. L’austriaco inizierà la sua stagione ad Abu Dhabi nell’ultima settimana di quest’anno prima di gareggiare nell’ATP 250 di Doha.