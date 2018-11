Federico Delbonis e l’emozionante ricordo della Davis

La Coppa Davis come la conosciamo noi è finita lo scorso fine settimana a Lille, ma tutti i ricordi saranno eterni.

Federico Delbonis, ad esempio, è stato l’improbabile eroe della finale del 2016, quando ha sconfitto Ivo Karlovic nel quinto e decisivo incontro tra Argentina e Croazia, che ha dato il primo titolo alla formazione argentina.

In un’intervista con il quotidiano argentino “La Nacion”, Delbonis non ha dimenticato quello che è accaduto a Zagabria due anni fa. “Ogni volta che vedo in televisione l’ultimo punto della nostra conquista, ogni volta che mi vedo in quelle immagini, mi vengono le lacrime. Ma nulla di ciò sarebbe stato possibile senza la vittoria dei miei compagni e il supporto di tutti. Mi è toccata questa responsabilità, che è stata enorme. Allo stesso tempo ero tranquillo, perché sapevo che avrei dato tutto sul campo “.

Lontano dal suo miglior piazzamento nel ranking e dalla forma fisica a causa di infortuni, Delbonis è rientrato nei primi 100 ad ottobre dopo una serie di buoni Challenger, ma è stato spesso quest’anno lontano dal circuito. Durante questo periodo ha visto molti vecchi incontri. “Ho spesso guardato le immagini della vittoria in Davis e il trionfo su Roger Federer [semifinali ad Amburgo 2013]. Questi sono i momenti più belli”.