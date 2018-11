LIVE la Finale di Davis Cup: LIVE Francia vs Croazia 0-2. La Croazia vicina al titolo

Per il momento è stata un’ultima finale di Coppa Davis senza storia. Sulla terra di Lilla la Croazia ha infatti sconfitto la Francia in entrambi i singolari del venerdì e si trova a un solo successo dal conquistare la seconda insalatiera d’argento della sua storia.

Dopo la netta vittoria di Borna Coric (12) su Jérémy Chardy (40), anche Marin Cilic (7) non ha concesso nemmeno un set Jo-Wilfried Tsonga (259). L’ex top 10 ha tenuto testa al campione degli US Open 2014 per gran parte del match, faticando però nei momenti decisivi dei set e finendo per inchinarsi per 6-3 7-5 6-4 in 2h22′ di gioco.

FRANCIA – CROAZIA – Finale

venerdì – alle ore 14.00

Jeremy Chardy (FRA) – Borna Coric (CRO)



ITF World Group J. Chardy J. Chardy 2 5 4 B. Coric B. Coric 6 7 6 Vincitore: B. Coric Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 B. Coric 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 4-6 J. Chardy 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 B. Coric 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 B. Coric 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-3 → 2-3 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Chardy 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 1-1 → 1-2 B. Coric 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 B. Coric 15-0 ace 30-0 40-0 5-6 → 5-7 J. Chardy 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Chardy 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Chardy 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 B. Coric 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Coric 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Chardy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 J. Chardy 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-4 → 1-4 B. Coric 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 J. Chardy 0-15 0-30 0-40 df 0-2 → 0-3 B. Coric 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) – Marin Cilic (FRA)



ITF World Group J. Tsonga J. Tsonga 3 5 4 M. Cilic M. Cilic 6 7 6 Vincitore: M. Cilic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-5 → 4-6 J. Tsonga 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-4 → 3-5 J. Tsonga 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 J. Tsonga 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 2-2 → 2-3 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Tsonga 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Tsonga 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 J. Tsonga 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 M. Cilic 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Tsonga 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 3-3 J. Tsonga 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Tsonga 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 M. Cilic 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Tsonga 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Cilic 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Tsonga 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 J. Tsonga 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Tsonga 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

sabato – alle ore 14.00

Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA) – Ivan Dodig/Mate Pavic (CRO)

domenica – alle ore 13.00

Jeremy Chardy (FRA) – Marin Cilic (FRA)

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) – Borna Coric (CRO)