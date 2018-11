Da Andria: Filippo Baldi ai quarti dobbiamo finale

Italia sempre più protagonista. Filippo Baldi raggiunge Federico Gaio nei quarti di finale del challenger Atp di Andria (43mila euro di montepremi). Negli ottavi del torneo pugliese indoor, il tennista lombardo supera il bosniaco Aldin Setkic, dopo due set equilibrati. Decisivo Baldi nei momenti clou dei due parziali, chiusi con il punteggio di 7/6, 6/4.

In mattinata, sul campo veloce del palasport di Andria, pronostici rispettati per due teste di serie del seeding, Humbert e Stakhovsky, che accedono ai quarti. Il francese Ugo Humbert (tds n.1) ha avuto la meglio in due set (7/6, 6/3) sul bielorusso Uladzimir Ignatik, vincitore della passata edizione della competizione internazionale. Vittoria senza grossi problemi per l’esperto ucraino Sergiy Stakhovsky sull’italiano Liam Caruana. La giovane wild card azzurra poco ha potuto contro l’ex numero 31 del mondo, che si è aggiudicato l’incontro in due set (6/4, 6/0).