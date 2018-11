Da Andria: Numeri e curiosità

Tanti numeri e curiosità ruotano intorno alla sesta edizione del torneo Atp challenger “Andria e Castel del Monte”. Nei 12 giorni di partite, tra qualificazioni e tabellone principale, sono utilizzate 2160 palline. Complessivamente ci sono 32 giocatori per il singolo e 32 per il doppio, mentre sono 10 gli arbitri e 10 il personale amministrativo che opera dietro le quinte della manifestazione internazionale. Sui 2 campi di gioco (Palasport e Via delle Querce) si alternano 70 raccatta-palle e vengono utilizzati 200 asciugamani da parte dei tennisti, che nei giorni del torneo divorano 50 chili di banane e 500 bevande-integratori.

Il torneo Atp di Andria diventa anche occasione per concretizzare il progetto scuola-lavoro. Nell’ambito di questa iniziativa scolastica, infatti, il servizio accoglienza al palasport vede protagonisti gli studenti della Terza Bt del “Tecnico per il turismo” dell’Iiss “Lotti-Umberto I” di Andria. Sono 16 i ragazzi che, coordinati dal tutor Andrea Lattanzio, accolgono e gestiscono il flusso degli spettatori al palasport di corso Germania.