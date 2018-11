Le 1000 settimane in top 100 di Roger Federer

Roger Federer, numero tre del mondo a 37 anni, ha iniziato lunedì la sua 1000 settimana consecutiva nella top 100 mondiale, in cui è entrato per la prima volta nel settembre 1999 per non perderla più.

Lo svizzero è solo il secondo tennista nella storia del circuito maggiore a raggiungere 1000 settimane nella top 100, dopo Andre Agassi, che ha concluso la sua carriera con 1019 settimane e con Roger che supererà il suo record nell’aprile del prossimo anno.

Settimane in top 100

Andre Agassi, 1019

Roger Federer, 1000

Jimmy Connors, 963

Fabrice Santoro, 943

Mikhail Youzhny, 879