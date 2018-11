Serie A1 Tennis: ecco le magnifiche otto promosse dai gironi eliminatori

Il campionato italiano di Serie A1 sta per entrare nella fase cruciale lungo la strada che porta alla “Final Four” (dal 7 al 9 dicembre) in programma al Palatagliate di Lucca. I sei gironi eliminatori (quattro nel campionato maschile e due in quello femminile) hanno prodotto i loro verdetti in merito a quale circolo potrà continuare a cullare il sogno di cucirsi lo scudetto tricolore sul petto e chi, invece, dovrà lottare altre due settimane per non abbandonare la massima serie tennistica.

Sia in campo femminile che in quello maschile sono approdate alle semifinali due circoli già presenti al penultimo atto di questa competizione lo scorso e altrettanti per la prima volta approdati in questa fase. Vediamo nel dettaglio quali sono stati i risultati emessi dal campo, unico e incontrovertibile giudice di questo sport.

Serie A1 femminile

Nel girone 1 le vice campionesse in carica di Faenza si sono viste sbarrare la strada dal Tc Genova 1893, semifinalista anche dodici mesi fa, e dal neo promosso Ct Lucca Vicopelago, rispettivamente piazzatesi al primo e secondo posto del raggruppamento. Le liguri hanno chiuso in testa con 12, quattro in più del circolo lucchese. Faenza e la Società Canottieri Casale, fanalino di coda del girone, dovranno ricaricare le pila in vista dei play-out salvezza. Nel girone 2 si è verificato un arrivo a pari punti (10) al primo posto. Leadership che è stata assegnata, grazie al quoziente set, alle torinesi e neo promosse del Tennis Beinasco davanti alle bicampionesse d’Italia in carica del Tc Prato. Per il Tc Parioli, semifinalista nella passata edizione, e per il Circolo della Stampa Sporting di Torino sarà tempo di play-out salvezza. Delicate sfida, in programma domenica 25 novembre e domenica 3 dicembre proprio come le semifinali scudetto, che vedranno i seguenti accoppiamenti: Ca Faenza- Circolo della Stampa e Tc Parioli-Società Canottieri Casale. Le semifinali scudetto metteranno di fronte il Tc Prato al Tc Genova 1893 e, nella sfida tra matricole, il Ct Lucca all’Usd Tennis Beinasco. L’andata verrà giocata in casa della seconda classificata.

Serie A1 maschile

Il girone 1 ha visto l’assoluto dominio di un Tc Parioli particolarmente deciso nel riprendersi quel titolo sfuggito lo scorso a Foligno nel derby contro il Circolo Canottieri Aniene. Al secondo posto, che vale la permanenza in A1, si è piazzato il Ct Maglie mentre per lo Sporting Club Sassuolo e il Tc Palermo sarà tempo di play-out. Anche nel gruppo 2 i pronostici della vigilia sono stati ampiamente rispettati. Qualificazione ottenuta con un turno di anticipo per il Circolo Canottieri Aniene. I campioni in carica hanno preceduto, in rigoroso ordine di classifica, il Tc Crema, Ct Massa Lombarda e il Tc Genova 1893.

Il girone 3 è stato teatro della sorpresa di questa fase preliminare. Come nell’edizione 2017 la Puglia avrà una sua rappresentate nelle semifinali. Se lo scorso anno toccò a Maglie, in questa stagione è stato l’Sg Angiulli Bari, trascinato da un Andrea Pellegrino in grande forma, a vincere il gruppo superando il favorito Tc Italia Forte dei Marmi. Il circolo versiliese, che manca l’appuntamento con il penultimo atto della competizione assoluta dopo tre anni consecutivi di presenza ininterrotta, deve accontentarsi della seconda piazza. Prosegue, invece, la stagione di ATA Trento e Tc Palermo Due costretti a giocarsi la permanenza in A1. Semifinali scudetto conquistate anche dal Park Tennis Club Genova. I genovesi, campioni d’Italia nel 2016, si sono messi alle spalle Selva Alta Vigevano, il Ct Vela Messina e Tc Prato.

Ricordiamo che gli accoppiamenti delle semifinali maschili, così per quello che riguarda i play-out, saranno determinati da un sorteggio che si terrà martedì 20 novembre.