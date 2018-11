Challenger Andria: Il programma di Lunedì 19 Novembre

Palasport – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nicolo Turchetti vs Illya Marchenko

2. [3] Marc-Andrea Huesler vs Tobias Simon

3. [6] Quentin Halys vs Viktor Galovic (non prima ore: 14:00)

4. [Alt] Alessandro Bega vs [7] Corentin Moutet

5. [WC] Raul Brancaccio / Sergio Martos Gornes vs [2] Daniele Bracciali / Andrei Vasilevski (non prima ore: 18:00)

6. Federico Gaio vs Alejandro Davidovich Fokina (non prima ore: 19:30)

Via delle Querce – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Alexander Erler vs Lorenzo Frigerio

2. Uladzimir Ignatik / Volodoymyr Uzhylovskyi vs [WC] Giacomo Dambrosi / Jannik Sinner (non prima ore: 14:00)