Serie A1 Femminile, Girone 1: il TC Genova 1893 vince il recupero con Casale e vola in testa

Si è disputato nella giornata di oggi il recupero della Serie A1 Femminile (Girone 1) tra TC Genova 1893 e Società Canottieri Casale: vittoria agevole per le liguri che sono balzate al primo posto della classifica a quota 11 punti, a tre lunghezze di vantaggio dal CT Lucca con il quale ha giocato nello scorso weekend.

Le ospiti passano avanti grazie al successo della rumena Mitu su Samsonova per 6-4 1-6 6-0. Alberta Brianti e Lucia Bronzetti (nella foto) vincono i rispettivi incontri di singolare in due set (6-2 6-3 ai danni di Enola Chiesa e 6-0 6-2 ai danni di Federica Pezzana) ribaltando la situazione, con la pratica chiusa successivamente dal doppio Samsonova/Brianti.

TENNIS CLUB GENOVA 1893 – SOCIETA’ CANOTTIERI CASALE 3-1

Andrea Cristina Mitu (C) b. Liudmila Samsonova (G) 64 16 60

Alberta Brianti (G) b. Enola Chiesa (C) 62 63

Lucia Bronzetti (G) b. Federica Pezzana (C) 60 62

Liudmila Samsonova/Alberta Brianti (G) b. Andrea Cristina Mitu/Enola Chiesa (C) 62 36 10-1

CLASSIFICA

11 (5) Tennis Club Genova 1893

8 (5) CT Lucca

7 (5) Club Atletico Faenza

1 (5) Società Canottieri Casale