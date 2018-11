Novak Djokovic mette in guardia sulla Davis Cup e la World Team Cup

Alla ricerca della vittoria nel torneo finale dell’anno, Novak Djokovic mette in guardia dalle dimensioni della stagione, sostenendo che i cambiamenti previsti per il 2019 non aggiungono nulla di positivo al calendario maschile, piuttosto il contrario.

Con il nuovo formato della Coppa Davis e l’introduzione della World Team Cup, i giocatori saranno in difficoltà, dichiara Novak.

“La questione della Coppa Davis e della Coppa del Mondo è delicata”, ha detto Djokovic dopo il suo impegno contro Alexander Zverev di ieri alla Masters Cup.

“Abbiamo la stagione più lunga di tutti gli sport e stiamo aggiungendo ancora più tornei. Dobbiamo concentrarci sulla qualità piuttosto che sulla quantità “, ha affermato.

Le Finali di Coppa Davis saranno inaugurate nel novembre del 2019, mentre la World Team Cup entrerà in azione nel gennaio 2020.

“Nei prossimi due anni avremo due eventi molto simili nel formato a sei settimane di distanza. Se penso che questo sia positivo per il nostro sport? Onestamente, no. Potrebbe essere un’altra opportunità di lavoro per noi, ma penso che non sia sostenibile. Creare un evento unico sarà la cornice ideale per tutti. “

Per ora, il numero uno al mondo spende energia all’O2 Arena di Londra, dove si è già assicurato il passaggio alle semifinali.